Mercati Borse poco mosse, giù lo spread

di Paolo Gila Una seduta di attesa per gran parte dei mercati e degli investitori. All’orizzonte c’è il nuovo piano di sostegno all’economia statunitense in discussione tra repubblicani e democratici. C’è la riunione della BCE in calendario domani, la riforma del Mes e la Brexit. In questo clima Wall Street viaggia poco sotto la parità, un andamento che ha influenzato i listini europei che nella fase finale hanno contratto gli entusiasmi.Francoforte ha chiuso con un progresso dello 0,47%, Londra ha segnato +0,26%.Negative Milano -0,38% e Parigi -0,25%. Lo spread btp/bund è sceso a 114 punti base con il rendimento dei nostri decennali allo 0,55%. Euro contro dollaro a quota 1,20 e 80.