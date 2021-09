Mercati Borse positive in attesa della Fed

di Sabrina Manfroi Avvio positivo anche a Wall Street in attesa della riunione della Fed prevista in serata. DJ +0,57%, Nasdaq +0,30%. In Europa la seduta prosegue al rialzo Milano +0,93%, Parigi +1,23%, Francoforte +0,71%, Londra +1,33%. Corre il prezzo del greggio, col Brent vicino a 76 dollari al barile. Ne beneficia Tenaris che vola del 4,65%. In luce anche Eni +2,74%, Unicredit +2,65%. In cosa le utilities, con Terna che cede l'1,30%.