Mercati Borse, rimbalzo parziale. Scendono petrolio e rendimenti dei titoli di stato

Condividi

di Fabrizio Patti Recupero parziale oggi per le borse europee dopo il calo di ieri. L'indice Ftse Mib di Milano segna +0,81%, dopo il -2,14% di ieri. Recuperano anche le altre borse europee, tutte in calo ieri.La migliore è Parigi, +1,20%. La peggiore performance ieri era stata del Nasdaq dei titoli tecnologici di New York, -2,83%. Oggi i future anticipano un avvio in rialzo, soprattutto per il Nasdaq (+0,92%). Ieri i cali erano dovuti alle preoccupazioni sulla durata dell'inflazione. Ieri il governatore della banca centrale statunitense, Jerome Powell, ha detto che i prezzi rimarranno alti per alcuni mesi prima di abbassarsi. E questo aveva portato a un balzo del rendimento dei titoli di Stato americani, oggi invece in calo di 3 punti base (1,50%).Meno 6 punti base anche per il rendimento del Btp italiano (0,82%), con lo spread con quello del bund tedesco a quota 103. Sotto osservazione ancora il petrolio: ieri il Brent ha toccato gli 80 dollari al barile con il greggio Brent, oggi si è abbassato sotto i 77 dollari, per poi tornare a 78. A Piazza Affari maggiori rialzi per Interpump (+2,16%) e Moncler (+2,%), maggiori ribassi per Fineco (-0,48%) e Tim (-1,88%). Nella notte +12% alla borsa di Hong Kong per il colosso immobiliare Evergrande, in profonda crisi. Sta per vendere, ha annunciato, una partecipazione in una banca da un miliardo e mezzo di dollari: ossigeno in vista delle nuove scadenze sui debiti.