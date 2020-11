Borse, si sgonfia l'entusiasmo

di Sabrina Manfroi L'entusiasmo che ieri ha fatto volare i listini europei oggi sembra essersi affievolito. Le borse europee partono in lieve rialzo per poi peredere terreno. Milano ora cede lo 0,40%. Anche le piazze asiatiche sono contrastate, in calo Shanghai. E nella notte a Wall Street il Nasdaq ha perso 1,5% mentre il DJ e' balzato del 2,95%. Gli investitori i si interrogano su tempi e mdolaita' di somministrazione del vaccino, che sembra comunque ancora lontano per tutti. Stabile lo spread, 123 punti base, allo 0,72% il rendimento dei Btp decennali. A Piazza Affari recupera Diasorin, ieri in deciso calo, bene Leonardo +3,45, giu' Finecobank -2,5% e Pirelli -2%. Euro sopra 1,18 sul dollaro.