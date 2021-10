Borsellino: processo quater, Cassazione conferma condanne

Ergastolo per i boss Salvatore Madonia e Vittorio Tutino, sì alle condanne dei falsi collaboratori di giustizia Calogero Pulci e Francesco Andriotta per calunnia: è la sentenza pronunciata in via definitiva dalla Cassazione che, questa sera, ha confermato la decisione emessa dalla Corte d'assise d'appello di Caltanissetta nel novembre 2019 nel processo Borsellino quater.Se per Pulci è stata confermata la condanna a 10 anni di reclusione, per Andriotta - condannato in appello a 10 anni - i giudici del 'Palazzaccio' hanno disposto solo un lieve sconto di pena, pari a 4 mesi, assolvendolo da un episodio di calunnia ai danni di Vincenzo Scarantino, e dichiarando prescritti altri episodi di calunnia sempre riferiti a Scarantino.