Centinaia di persone hanno manifestato a piedi e in auto Bosnia: nuova protesta in strada a Sarajevo contro la mancanza di vaccini Non bastano la prima fornitura del piano Covax e le donazioni della Serbia

Nuova manifestazione popolare oggi a Sarajevo per protestare contro la persistente penuria di vaccino anticovid. Una situazione che di fatto impedisce l'avvio di una massiccia campagna vaccinale.La Bosnia-Erzegovina è tra i paesi dei Balcani che registrano la più alta incidenza di contagi e decessi.Finora il Paese ha ottenuto una prima fornitura di vaccino nell'ambito del programma internazionale Covax che è tuttavia del tutto insufficiente a soddisfare la richiesta. Nei giorni scorsi in Bosnia-Erzegovina, al pari degli altri Paesi dei Balcani occidentali, sono giunte le prime forniture di vaccino nell'ambito del programma internazionale Covax, per un totale di circa 50 mila dosi AstraZeneca e Pfizer-BioNTech. La Bosnia-Erzegovina ha circa 3,5 milioni di abitanti.Decine di migliaia di dosi sono state donate a Sarajevo dalla Serbia e migliaia di bosniaci sono andati a vaccinarsi a Belgrado, approfittando della possibilità data nelle scorse settimane dal governo serbo ai cittadini dei Paesi vicini.Come riferito dai media regionali, i manifestanti, parte a piedi e parte in auto, hanno attraversato oggi le strade del centro cittadino mostrando cartelli e striscioni molto critici nei confronti delle autorità.Proteste per la mancanza di vaccino si sono già svolte a Sarajevo nei giorni scorsi, con circa duemila persone e centinaia di automobili che hanno manifestato nel centro di Sarajevo con lo slogan "Lotta per la vita", chiedendo le dimissioni dei massimi dirigenti bosniaci colpevoli di non aver assicurato assicurare alla popolazione i vaccini anti Covid-19.