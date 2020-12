Bozza Ue: allungare le vacanze scolastiche delle festività di Natale

"Al fine di ridurre i rischi di trasmissione nel periodo che segue la stagione delle festività", si invita a "valutare di allungare le vacanze scolastiche" o di ricorrere ad "un periodo di apprendimento a distanza, in modo da introdurre un periodo cuscinetto ed evitare la diffusione dei contagi a scuola".Si legge nella bozza delle linee guida preparate dalla commissione Ue sulle misure anti-Covid da adottare in vista delle festività natalizie, che saranno presentate domani, e di cui l'Ansa ha preso visione.Nelle linee guida che saranno pubblicate mercoledì sulle misure anti-covid, per il Natale, la commissione europea raccomanda anche di valutare di "non permettere la celebrazione delle messe". In particolare chiede di "considerare di evitare cerimonie religiose con grossi assembramenti, sostituendole con iniziative online, in tv, o alla radio", secondo quanto si apprende a Bruxelles.