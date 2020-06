​Coronavirus. In Brasile superato 1 mln contagi Oggi altri 1.200 morti, decessi totali quasi 50mila

In Brasile è stata superata la soglia psicologica di 1 milione di casi di Covid-19 confermati, secondo gli ultimi dati forniti dal ministero della sanità carioca. Complessivamente i contagiati hanno raggiunto quota 1 milione 32 mila 913, dopo un ulteriore balzo di 54 mila 771 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Il ministero della salute sostiene che questo grande aumento dei casi è dovuto alle correzioni dei giorni precedenti. I nuovi decessi sono stati 1.206 portando il totale a 48.954, ma molti osservatori ritengono queste cifre anche sottostimate rispetto alla situazione reale. Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro continua a minimizzare ancora i rischi del virus dopo quasi 50.000 morti in tre mesi, sostiene che l'impatto dell'isolamento sociale sull'economia brasiliana potrebbero essere peggio della malattia stessa. Gli specialisti ritengono che il numero effettivo di casi in Brasile potrebbe essere fino a sette volte superiore alla statistica ufficiale. Secondo i dati della Johns Hopkins University, il Brasile sta eseguendo una media di 14 test ogni 100.000 persone al giorno e salute gli esperti affermano che il numero è fino a 20 volte inferiore a quello necessario per rintracciare il virus.