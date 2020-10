La pandemia di Coronavirus ​Covid-19 in Brasile, superata la 'soglia' dei 150mila morti Usa, India e Brasile registrano più contagi nel mondo secondo i dati della Johns Hopkins University. Verso i 37 milioni di casi confermati

Condividi

Il bilancio globale dei casi confermati di Covid-19 marcia verso i 37 milioni. E quello dei morti è arrivato a quota 1 milione 68.772, secondo i dati aggregati dalla Johns Hopkins University, che dopo gli ultimi aggiornamenti riporta 36.933.166 infezioni in tutto il mondo. Una buona parte dei contagi è avvenuta negli, che registrano al momento 7 milioni 665.150 casi di nuovo coronavirus e 213.795 decessi correlati. Al secondo posto per numero di contagi arriva l'e al terzo segue il, che si invertono di posizione per bilancio dei morti.Ilha superato oggi la soglia dei 150 mila morti. Con 331 decessi nelle ultime 24 ore, il totale è salito a 150.023. I nuovi casi sono stati 16.293 e il totale sale a 5.073.483 infezioni dall'inizio della Pandemia.Per il terzo giorno consecutivo neglisono stati registrati oltre 50 mila casi di Covid-19 in 24 ore. Secondo i dati della Johns Hopkins University (Jhu) ieri sono stati 57.420, in costante aumento dal 7 ottobre quando erano stati segnalati 50.341. L'ultima volta che gli Stati Uniti avevano segnalato più di 50mila casi per tre giorni consecutivi è stato a meta' agosto. Dagli Usa arrivano altri numeri preoccupanti: almeno 22 stati hanno segnalato più di mille nuovi casi giovedì. E la media giornaliera dei casi nel paese - ora più di 46 mila - è aumentata del 12% dalla settimana precedente.Entro il primo febbraio negli Stati Uniti il bilancio totale dei morti per il Covid potrebbe raggiungere la cifra di 394.693. Lo riporta la Johns Hopkins University che ha fatto una proiezione in base ai dati in possesso dei ricercatori, che forniscono i numeri aggiornati sul contagio in Usa e nel mondo. Se la previsione dovesse essere giusta, nei prossimi quattro mesi potrebbero esserci 181 mila decessi in più, che si aggiungono ai circa 213 mila registrati fino a oggi. Secondo lo studio, il picco dei morti dovrebbe essere raggiunto a metà gennaio con una media giornaliera di 2.300 decessi, due volte e mezzo il dato registrato ieri, 990 morti.