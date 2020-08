​Brexit, Parigi e Berlino chiedono il rispetto delle regole dell'Ue

I ministri francese e tedesco incaricati degli Affari europei hanno lamentato sabato, in tweet simili, la mancanza di progressi nei negoziati sulla Brexit, chiedendo il rispetto delle regole europee, come fatto dal negoziatore europeo."La mancanza di progressi nei negoziati Brexit è molto preoccupante. Il Regno Unito deve fornire risposte concrete. Francia e Germania sono mobilitate per proteggere con forza gli interessi dei nostri cittadini e delle nostre imprese. Non ci può essere l'accesso al mercato senza rispettare le nostre regole", scrive in un tweet il sottosegretario agli Esteri, Clément Beaune, responsabile per gli affari europei, in francese e inglese.Michael Roth, vice ministro tedesco per gli Affari europei, ha pubblicato lo stesso testo in tedesco e inglese. L'approccio congiunto arriva due giorni dopo un incontro tra il presidente francese, Emmanuel Macron, e la cancelliera tedesca, Angela Merkel, che ha mostrato l'unità dell'asse franco-tedesco.