Brexit: incontro tra Johnson e von der Leyen a Bruxelles

Il primo ministro britannico Boris Johnson in serata è arrivato nella sede della Commissione Europea, a Bruxelles, dove è stato ricevuto da Ursula von der Leyen per fare il punto sui negoziati sulla relazione futura tra Regno Unito ed Ue.E' stata a base di pesce la cena di lavoro a Bruxelles che ha messo allo stesso tavolo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il premier britannico, Boris Johnson. Un menu', fanno notare alcuni media inglesi, incentrato proprio su quello che e' uno dei temi che ha visto arenarsi i negoziati per l'accordo commerciale post-Brexit: la pesca.Il faccia a faccia tra von der Leyen e Johnson mirava proprio ad aprire lo spazio politico per un'uscita dall'impasse e la ripresa dei negoziati per evitare lo scenario del no-deal. A cena con BoJo e la presidente della Commissione europea anche i rispettivi capi negoziatori, David Frost e Michel Barnier.