Furto finito male Cade dall'edificio durante un tentativo di furto e muore E' successo a Santhià in provincia di Vercelli. Il ladro si era intrufolato in un appartamento disabitato a causa delle ferie. Il suo complice è riuscito a sfuggire ai Carabinieri

Tentato furto finito male ieri notte a Santhià (Vercelli), dove un trentenne è morto cadendo da un palazzo dopo essersi intrufolato in compagnia di un complice, probabilmente per rubare in un appartamento disabitato.A dare l'allarme alcuni condomini, spaventati dai rumori provenienti dalla casa, che a una prima ricostruzione sarebbe stata disabitata a causa delle ferie dei proprietari.All'arrivo dei carabinieri, uno dei due è fuggito calandosi da una grondaia; l'altro, un cittadino albanese, è precipitato dai circa 9 metri del secondo piano dopo che la ringhiera a cui si era affidato ha ceduto.L'uomo è poi morto durante il trasporto con l'elicottero al Cto di Torino.