Sul posto i Vigili del fuoco Roma, pino cade su un'auto nei pressi di Piazza Venezia. Ferita una donna L'albero è caduto nei pressi del capolinea degli autobus in piazza San Marco e ha colpito l'auto in transito. La donna a bordo è stata portata all'ospedale in codice giallo

Maltempo a Roma: alberi caduti e forte vento, 200 interventi Il vento abbatte gli alberi a Roma: colpito uno scuolabus, 3 feriti tra cui una bimba Condividi E' rimasta lievemente ferita una donna di 51 anni, alla guida dell'autovettura colpita da un pino caduto alle 17.30 in piazza San Marco, adiacente piazza Venezia, a Roma.



L'albero è caduto nei pressi del capolinea degli autobus. A quanto riferito dai pompieri, il pino ha colpito l'auto che in quel momento stava transitando.



La donna, che era su una Mercedes, è stata soccorsa e trasportata in codice giallo all'ospedale S. Giovanni Addolorata dai sanitari del 118. Inizialmente era stato segnalato che fosse del tutto illesa. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e alla Polizia di stato, gli agenti del primo Gruppo Trevi della Polizia locale di Roma Capitale.

