Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore del Cagliari

Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore del Cagliari: il tecnico ex Sassuolo, Roma e Samp ha raggiunto l'accordo che lo lega alla società rossoblù sino al 30 giugno 2022. L’arrivo del nuovo allenatore è atteso per stamattina.La fine dell'avventura Zenga era stata annunciata alla vigilia di Milan-Cagliari. E ora c'è l'ufficialità. Nato a Pescara, l'8 settembre 1969, da calciatore ha indossato le maglie di Empoli, con cui ha esordito in Serie A a soli 18 anni, Lucchese, Piacenza, Ancona, Perugia. Campione d'Italia con la Roma nel 2001, ha collezionato14 presenze e un gol con la Nazionale maggiore.La sua carriera da allenatore inizia a casa, in Abruzzo: prima nel Lanciano e poi a Pescara dove nel 2010, dopo aver raggiunto i play-off, conquista la promozione in Serie B. Nel giugno 2012 inizia la lunga e proficua esperienza con il Sassuolo: dalla storica promozione in Serie A nel 2013 alla sorprendente qualificazione all'Europa League 2016-17. Poi Roma: alla sua prima stagione in giallorosso chiude terzo in campionato, qualificandosi in Champions League.