Cdm Calabria, fonti governo: elezioni tra 14 febbraio e 10 aprile Slittano le elezioni regionali in Calabria

Il Consiglio dei Ministri ha rinviato le elezioni in Calabria per il rinnovo del Consiglio Regionale, dopo la scomparsa improvvisa della presidente Jole Santelli.La Regione Calabria potrà fissare la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale non prima di 90 giorni e non oltre 150 giorni dalla data di domani. È quanto si apprende da fonti di governo.Di conseguenza, la prima domenica utile per il voto è quella del 14 febbraio, e l'ultima disponibile quella del 10 aprile.