L'ultimo rogo ha spazzato via il bosco di Soverato Incendi: Europa verde, in Calabria persi 7.029 ettari "Sistema di prevenzione inadeguato e grosse responsabilità della Regione Calabria"

"Quella degli incendi, la cui origine dolosa è fuori discussione, è un'emergenza infinita che ha mietuto vittime e inflitto danni incalcolabili in tutta Italia. L'ultimo rogo è quello che ha spazzato via il bosco di Soverato, in Calabria". Lo segnala l'European Forest Fire Information System (EFFIS) che fornisce alla Commissione e al Parlamento europei dati giornalieri sugli incendi boschivi nell'Unione.Segnala inoltre che ieri in Italia, sono andati in fumo 7.486 ettari di boschi, 7.029 solo in provincia di Reggio Calabria: un dato spaventoso, soprattutto alla luce dei fenomeni di desertificazione a cui le regioni del sud Italia sono particolarmente soggette a causa della incombente crisi climatica. Un dato che costa alla collettività ben 70 milioni di euro, senza contare il costo per il rimboschimento". Così, in una nota, i co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli e Eleonora Evi, insieme a Francesco Alemanni della direzione nazionale e Giuseppe Campana co-portavoce di Europa Verde Calabria.I portavoce parlano inoltre di "alla luce del fatto che gli incendi sono cresciuti del 256% nell'estate 2021 - proseguono i portavoce - con una escalation di fuoco rispetto alla media storica 2008-2020" di una "inadeguatezza del sistema di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi, dopo la soppressione del Corpo Forestale dello Stato operata dal Governo Renzi e la privatizzazione, de facto, della flotta di canadair" e sottolinea le "enormi responsabilità anche della Regione Calabria "sprovvista com'è di un Piano AIB appropriato alle esigenze del territorio, con un organico pubblico pesantemente sottodimensionato e una classe politica inadeguata alle sfide dell'oggi, che ha addirittura deciso di anticipare al 1 settembre l'apertura della stagione della caccia, infliggendo il colpo mortale alla fauna selvatica del territorio".