L'insediamento del commissario ​Longo in Calabria: la legalità è centrale, ma bisogna anche migliorare gli standard sanitari Il prefetto: "Da dove parto? Prima devo vedere e capire". Arrivato anche Gino Strada

"La legalità é prioritaria". Lo ha detto il prefetto Guido Longo, commissario ad acta alla Sanità in Calabria, parlando con i giornalisti al suo arrivo a Catanzaro.Longo ha sorpreso i cronisti, in attesa davanti all'ingresso della Cittadella regionale e, prima di raggiugere il terzo piano del palazzo degli uffici, dove ha sede la struttura del Commissario, si é sottoposto ad un fuoco di fila di domande. "La legalità - ha aggiunto Longo - rimane centrale perché produce servizi migliori, libertà di scelta e, soprattutto, risparmi. Però c'é anche un'altra esigenza altrettanto importante, che é quella di migliorare qualitativamente gli standard della sanità in Calabria. Bisogna migliorare perché la legalità si fa con gli atti e non con le parole. Si fa con i provvedimenti"."Da dove parto? Bisogna vedere con i propri occhi, osservare e capire. Capire e poi si può partire sia sul piano della riorganizzazione che su quello dei debiti accumulati in questi anni", ha detto il prefetto. "E' rilevante l'aspetto contabile amministrativo - ha proseguito - ma lo è altrettanto la territorializzazione delle prestazioni sanitarie. Vedremo ciò che troveremo". "Dicitur, si dice - ha detto ancora rispondendo ad una domanda sull'entità del debito - è un modo di dire che non mi piace".Il fondatore di Emergency Gino Strada, è arrivato in tarda mattinata in Calabria. Strada è arrivato all'aeroporto di Lamezia Terme e non è da escludere che nel pomeriggio sia a Crotone. In città, infatti, la struttura di Emergency è stata chiamata a gestire l'ospedale da campo allestito dalla Protezione civile a supporto dell'ospedale cittadino nel fronteggiare l'emergenza Covid 19. Non è da escludere neanche che Strada possa già incontrarsi con il neo-commissario alla sanità Guido Longo."Mi fa piacere che Gino Strada sia in Calabria, adesso troverò il modo di mettermi in contatto con lui", ha detto il commissario, e rispondendo ad una domanda sui collaboratori che lo affiancheranno nell'incarico, ha aggiunto che "ci guarderemo intorno e cercheremo di trovare le soluzioni migliori in assoluto". Longo ha anche anticipato che incontrerà il presidente della Regione Calabria Nino Spirli e il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. "Ancora non ho avuto modo di incontrarli - ha detto - ma conto di farlo a brevissimo".