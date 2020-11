La lotta al Covid-19 ​Calabria, palazzo Chigi: Gaudio-Strada aiuteranno sanità a ripartire Al fondatore di Emergency la delega per fronteggiare l'emergenza Covid

"Al professor Eugenio Gaudio, magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", di origine cosentine, è stato affidato l'incarico di nuovo Commissario alla Sanità della Regione Calabria.Gino Strada ha confermato la disponibilità a far parte della squadra, anche con una delega speciale, che in Calabria sta fronteggiando le criticità dell'attuale emergenza sanitaria. Due nomi autorevoli che possono aiutare la sanità calabrese a ripartire". Lo affermano fonti di Palazzo Chigi.In Calabria oggi si registra un nuovo aumento del numero dei ricoveri per coronavirus, passati in 24 ore da a 383 a 403 (+20). Il dato emerge dal bollettino quotidiano della Regione sull'andamento del Covid. L'aumento odierno riguarda sia le malattie infettive (+16 rispetto a ieri, per 358 ricoveri complessivi), sia le terapie intensive (+4 rispetto a ieri, per 45 ricoveri complessivi). A Catanzaro i ricoveri sono 91 (di cui 17 in terapia intensiva), a Cosenza 133 (di cui 19 in terapia intensiva), a Reggio Calabria 132 (di cui 9 in terapia intensiva), a Crotone 32, a Vibo Valentia 15."Non ho motivo di pensare che ci siano altri elementi diversi da questo". Giuseppe Zuccatelli, in un'intervista a RaiNews24, afferma che la richiesta del governo di lasciare l'incarico di commissario della sanita' in Calabria e' da attribuire al video risalente al maggio scorso in cui diceva che le mascherine non servivano. "E' stato un corto circuito mediatico", osserva. "Viviamo in una societa' della comunicazione, in una societa' molto fragile e che e' stata colta di sorpresa da un virus maledetto che ha colpito l'Italia, l'Europa e tutto il mondo. Tutto questo - sottolinea - e' molto complicato e problematico. Mi dispiace moltissimo ma sono cose che succedono nella vita".