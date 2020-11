Calabria, Zuccatelli nuovo commissario per la sanità La nomina segue le dimissioni del commissario Saverio Cotticelli dopo le dichiarazioni rilasciate nel corso di un'intervista tv sulle misure adottate nella Regione per contrastare la seconda ondata di Covid.

Il consiglio dei ministri ha nominato Giuseppe Zuccatelli nuovo commissario per la Sanità in Calabria, al posto di Saverio Cotticelli. Positivo al Covid, assumerà l'incarico appena compiuta la quarantena. Zuccatelli è commissario straordinario del policlinico universitario di Catanzaro. "E'persona di grande competenza e capacità operativa", ha sottolineato il ministro per il Sud Peppe Provenzano. "Avrà tutto il sostegno per l'emergenza e oltre, dando pari dignità ai cittadini,recuperando ritardi e diritti perduti".La nomina segue le dimissioni del commissario Saverio Cotticelli dopo le dichiarazioni rilasciate nel corso di un'intervista tv sulle misure adottate nella Regione per contrastare la seconda ondata di Covid.Giuseppe Zuccatelli, é attualmente il commissario straordinario dell'azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro e dell'azienda universitaria Mater domini di Catanzaro. Zuccatelli, 76 anni, di Cesena, è stato anche presidente dell'Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ed è in Calabria dal dicembre dello scorso anno