San Vito Chietino (Chieti) Punto da un calabrone muore per shock anafilattico ​I soccorsi sono stati allertati dai familiari e sul posto è immediatamente giunta un'ambulanza del 118; ma i sanitari, purtroppo, non sono riusciti a salvarlo

Un uomo di 61 anni è morto questa mattina a San Vito Chietino (Chieti) per shock anafilattico a seguito della puntura di un calabrone.L'incidente è avvenuto intorno alle 8, mentre l'uomo era in casa, in contrada Quercia del Corvo.I soccorsi sono stati allertati dai familiari e sul posto è immediatamente giunta un'ambulanza del 118; ma i sanitari, purtroppo, non sono riusciti a salvarlo.