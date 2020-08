Il ritorno degli ottavi di finale Champions. Al Barcellona basta il primo tempo, 3-1 al Camp Nou e Napoli eliminato Segnano Lenglet, Messi e Suarez (su rigore procurato dalla 'pulce'). Un penalty anche per Insigne proprio alla fine del lungo recupero della frazione. I blaugrana vanno a Lisbona

Condividi

Gattuso aveva descritto come un "Everest" la gara del Camp Nou per il Napoli ed è stato un buon profeta. Al Barcellona è bastato il primo tempo per maturare il 3-1 che è anche il risultato finale e (unito all'1-1 dell'andata al San Paolo, a febbraio) manda i blaugrana alle inedite Final-eight di Champions a Lisbona. Qualche rimpianto per il Napoli soprattutto nel finale, quando i padroni di casa sono andati in debito di ossigeno per la mancanza di riserve (Setien ha centellinato i numerosi 'canterani' in panchina limitandosi a due sostituzioni) mentre le seconde linee partenopee hanno avuto un buon impatto.Insigne ce la fa, tridente con Mertens centrale e Callejon a destra. Demme perno di centrocampo fra Fabian Ruiz e Zielinski. Setien ha davanti Messi, Suarez e Griezmann, Rakitic guida il centrocampo. Serrato l'avvio partenopeo, Mertens si trova una palla buona dopo un doppio rimpallo e colpisce al volo centrando il palo esterno. Il Barcellona sembra un po' distratto nelle retrovie, ma da centrocampo in su è efficace. La gara si sblocca al 12': Lenglet arriva di testa su cross da corner e non dà scampo a Ospina. Fluido il Barça nella manovra e con un Messi in più. Al 23' la 'pulce' inventa un gol straordinario entrando in area dal vertice e saltando quattro giocatori prima di piazzare il sinistro, in caduta, sul secondo palo. Altra grande chance per i blaugrana sulla botta di Suarez respinta da Ospina. Nel proseguimento dell'azione la sfera arriva a Messi che fa un controllo-capolavoro e segna, ma il Var cancella per fallo di mano. Finale di frazione convulso. Grave leggerezza di Koulibaly che si fa soffiare palla da Messi e poi lo stende. Lunga sosta con controllo del Var, l'arbitro Cakir decide per il rigore e Suarez trasforma nel primo minuto di recupero. Al 5' oltre il 45' l'ingenuità è di Rakitic, che non controlla l'entrata su Mertens. Rigore anche in questo caso, Insigne non sbaglia.Gattuso riparte con Lobotka per Demme e chiede ai suoi di accelerare per sfruttare l'inerzia. Barça ora compassato, che conferma qualche amnesia là dietro. Mertens gira di testa un cross deviato da Semedo, Ter Stegen non ha problemi. Sterili gli attacchi del Napoli, che rischia molto sulle ripartenze. In campo anche Lozano e Politano (per Zielinski e Callejon), ultimi 20' a trazione offensiva. Proprio Lozano ha una chance, ma girare di testa il cross arretrato di Insigne è davvero difficile, Ter Stegen non si scompone. Le ultime carte di Gattuso sono Milik ed Elmas. Il polacco si vede annullare un gol di testa per fuorigioco. Gli ultimi minuti la squadra di Setien è sulle gambe. Ter Stegen quasi confeziona un pasticcio sulla zuccata, molto defilata, di Lozano, il palo lo aiuta. In pieno recupero geniale giocata di Politano per l'inserimento di Di Lorenzo, Ter Stegen risponde a mano aperta.Ai quarti in gara secca di Lisbona il Barcellona trova il Bayern Monaco, che ha liquidato 4-1 il Chelsea all'Allianz dopo aver vinto 3-0 anche a Stamford Bridge a febbraio.