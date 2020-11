Quarta giornata della fase a gironi Champions. Atalanta splendente ad Anfield, 2-0 al Liverpool. L'Inter crolla, il Real passa 0-2 Gli orobici 'vendicano' lo 0-5 di Bergamo con le reti di Ilicic e Gosens a coronamento di una partita sontuosa. Per la squadra di Conte, invece, è buio pesto: rigore di Hazard, Vidal si fa espellere poco dopo la mezzora, Rodrygo chiude il conto

Atalanta immensa, Inter piccola piccola. Gli orobici brillano ad Anfield e superano 2-0 il Liverpool, vendicando lo 0-5 di Bergamo di tre settimane fa. Buio pesto per la squadra di Conte che viene superata a San Siro 2-0 da un Real Madrid in emergenza (non erano disponibili Sergio Ramos e Benzema) e vede ora il passaggio agli ottavi appeso a un filo: nel gruppo B, infatti, comanda il Borussia Moenchedgladbach (successo 4-0 sullo Shakhtar) a quota 8, seguito dal Real a 7; ucraini a quota 4, nerazzurri a 2. I nerazzurri di Bergamo, invece, si rilanciano: nel gruppo D, Liverpool sempre al comando con 9 punti, orobici e Ajax (3-1 sul Midtjyiland ad Amsterdam) a 7, danesi fermi al palo.



Liverpool-Atalanta 0-2

Zapata in panchina, Gasperini parte con Pessina, Ilicic e Gomez. Klopp lascia fuori dagli 11 iniziali lo spauracchio Diogo Jota (tre settimane fa tripletta a Bergamo), i tre davanti sono Salah, Origi e Mané. Bella e convincente l'Atalanta della prima fase del match, quasi sempre al comando delle operazioni. Gosens impegna Alisson con un diagonale potente, Gomez manca di poco il bersaglio. I 'reds' si vedono nella parte finale del primo tempo, ma Gollini non soffre. Orobici più che mai 'sul pezzo' anche nella ripresa. Gomez scalda i guantoni di Alisson. La magia il 'Papu' la confeziona al 60' quando inventa un cross a giro che pesca Ilicic sul palo lontano, lo sloveno tocca in scivolata e beffa il portiere brasiliano. L'Atalanta, come suo costume, non si ferma. Al 64' ancora cross di Gomez sul palo lungo, Hateboer fa da sponda e trova Gosens, solitario e pronto a imbucare il raddoppio. Gli orobici non mollano di un centimetro a livello mentale e non corrono rischi, regalando a Gasperini un successo di prestigio per la sua 200a panchina con la 'Dea'.



Inter-Real Madrid 0-2

Lautaro e Lukaku le punte del 3-5-2 di Conte, gli esterni sono Hakimi e Young. Molte assenze per Zidane, Hazard giostra in attacco con Mariano Diaz e Lucas Vazquez. Il Real, tuttavia, impatta bene la gara. Barella è in ritardo su Nacho nel cuore dell'area, il rigore lo trasforma Hazard al 7'. Pochi minuti (13') e Vazquez stampa sulla base del palo un destro dal limite. Il pericolo scampato non scuote un'Inter abulica. E le cose peggiorano al 33', quando Vidal protesta con qualche parola di troppo all'indirizzo dell'arbitro Taylor reclamando per un contatto subito da Varane: il fischietto inglese prima ammonisce e immediatamente dopo fa diventare rosso il cartellino. Conte modifica lo scacchiere con Perisic per Lautaro e D'Ambrosio per Bastoni. Pur con l'uomo in meno l'Inter sembra più tonica. Ma al Real basta una sola sortita. E' il 58' quando Vazquez guadagna la linea di fondo e crossa ad attraversare tutto lo specchio della porta, sul secondo palo che Rodrygo (subentrato a Diaz da pochi secondi) che insacca. L'attaccante brasiliano ha evidentemente un conto aperto con l'Inter: tre settimane fa aveva vanificato la rimonta nerazzurra a Madrid decidendo il 3-2 all'80'. Vazquez sciupa su schema da calcio piazzato. Courtois è attento sulla buona iniziativa di Perisic. Il risultato non è in discussione.