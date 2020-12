Champions League, quinta giornata fase a gironi Immobile rimonta per la Lazio a Dortmund, la Juventus travolge la Dinamo Kiev I biancocelesti vanno sotto nel primo tempo con Guerreiro, poi rimedia la scarpa d'oro su rigore: 1-1. Per accedere agli ottavi, la squadra di Inzaghi non deve perdere con il Bruges martedì prossimo all'Olimpico. Bianconeri già qualificati travolgenti: 3-0 agli ucraini di Lucescu con reti di Chiesa, Ronaldo e Morata

Condividi

Lazio arbitra del proprio destino. Il passaggio agli ottavi di Champions League andrà conquistato martedì prossimo all’Olimpico non perdendo con il Bruges. Juventus, già qualificata, sul velluto con la Dinamo Kiev. Così la quinta giornata della fase a gironi della massima competizione continentale per club. I biancocelesti pareggiano 1-1 in rimonta in casa del Borussia Dortmund, con un gol di Ciro Immobile, che tra i gialloneri ha militato nel 2014-15, con soli tre gol all’attivo. Nell’altra gara del girone F, il Bruges ha battuto 3-0 lo Zenit San Pietroburto (Ketelaere al 33’, Vanaken su rigore al 58’, Lang al 73’), tenendo accese le speranze di passaggio del turno. La classifica vede i tedeschi già qualificati con 10 punti, Lazio a 9, belgi a 7 e russi a 1. La squadra di Simone Inzaghi ha due risultati su tre con il Bruges.Nel girone G della Juventus, giochi già fatti. Con il 3-0 sugli ucraini allenati da Mircea Lucescu, bianconeri secondi nel girone a 12 punti, dietro al Barcellona a punteggio pieno (15), in virtù del 3-0 di Budapest sul Ferencvaros (14’ Griezmann, 20’ Braithwaite, 28’ Dembélé su rigore). Russi e ungheresi con un solo punto ciascuno.Al BVB Stadion, Favre con il 4-2-3-1: Bürki; Piszczek, Akanji, Hummels, Morey; Delaney, Guerreiro (dal 62’ Schulz); Bellingham, Reyna, Hazard (dal 76’ Brandt); Reus (dal 76’ Sancho). Inzaghi con il consueto 3-5-2: Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marušić, Milinković-Savić, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. Dirige lo spagnolo Antonio Mateu Lahoz.Al 20’ una pronta uscita di Bürki impedisce a Correa di portare in vantaggio i biancocelesti. Al 29’ Acerbi spreca da distanza ravvicinata un suggerimento di Milinković-Savić. Al 31’ pericolo per la porta di Reina, ma il portiere spagnolo vola a deviare la conclusione di Hazard, poi Reus non inquadra il bersaglio. Prima dell’intervallo però i padroni di casa passano: Guerreiro trafigge Reina con un rasoterra, dopo assist di Hazard, è il 44’.Il pareggio della Lazio al 66’ su rigore di Immobile, dopo fallo del nuovo entrato Schulz su Milinković-Savić. Al 70’ triplo cambio nei biancocelesti: Lazzari per Fares, Pereira per Correa e Akpa Akpro per Leiva. All’80’ Inzaghi inserisce Escalante per Luis Alberto e Caicedo per Milinković-Savić. Finale di partita senza troppi sussulti, Lazio viva più che mai.Allo Stadium, Pirlo con il 4-4-2: Szczesny; Demiral, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey; Morata, Ronaldo. Lucescu schiera il 4-2-3-1: Bushchan; Kedziora, Popov, Zabarnyi, Mykolenko (dall’84’ Karavaev); Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov (dal 92’ Lednev), Shepelev (dal 72' Garmash), Rodrigues (dal 72’ De Pena); Verbic (dal 72’ Supryaha). Arbitra la francese Stéphanie Frappart.Al 17’ Bushchan sfodera un gran riflesso su incornata di McKennie da corner. E di testa arriva il vantaggio bianconero al 21’ con Chiesa, bravo a capitalizzare un cross di Alex Sandro dalla corsia mancina. La Dinamo non c’è, tanto che al 31’ Cristiano Ronaldo scuote la traversa con una conclusione da dentro l’area. Al 41’ Szczesny salva su Tsygankov dopo errore di de Ligt.Nella ripresa, arriva puntuale il solito gol di CR7: al 57’ su cross di Chiesa, rimpallo tra Bushchan e Morata, il pallone arriva a Ronaldo per il più facile dei tap in: è la 750ma rete del portoghese, tra squadre di club e nazionale. Al 62’ Pirlo richiama Bonucci e Ramsey per inserire Danilo e Bernardeschi. Al 66’ arriva il gol di Morata, imbeccato da Chiesa: per lo spagnolo sesto gol in Champions. Col risultato in ghiaccio, Pirlo al 69’ manda in campo il 2002 Dragusin per Demiral. Al 76’ i bianconeri esauriscono i cambi con Kulusevski per Chiesa e Arthur per Bentancur.