Champions League, terza giornata fase a gironi La Lazio soffre ma rimonta a San Pietroburgo, con lo Zenit è 1-1 Senza Strakosha, Leiva e Immobile, fermati dall'Uefa, la squadra di Inzaghi è abulica nel primo tempo, ma poi pareggia nel finale con Caicedo, autore del gol vittoria domenica contro il Torino. I punti nel girone F sono 5 dopo tre giornate

Buon pareggio in rimonta per la Lazio a San Pietroburgo nella terza giornata della fase a gironi di Champions League. In casa dello Zenit finisce 1-1 una partita cresciuta di tono nel secondo tempo. I biancocelesti (in maglia verde acido da trasferta) salgono a 5 punti nel girone F. Risultato confortante, tenuto conto delle assenze di Strakosha, Lucas Leiva e Immobile, in quanti ritenuti non utilizzabili dalla Uefa per il risultato dei tamponi. Il punto in terra di Russia arriva dopo la vittoria con il Borussia Dortmund e il pareggio in casa del Bruges. Per lo Zenit primo punto, dopo la sconfitta interna col Bruges e quella a Dortmund.Semak schiera un 4-1-4-1: Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskyi, Douglas Santos; Barrios; Kuzyaev, Erokhin, Ozdoev, Zhirkov; Dzyuba. Inzaghi mette in campo un 4-4-2 d’emergenza: Reina; Patric, Hoedt, Acerbi, Fares; Marušić, Parolo, Milinković-Savić, Akpa Akpro; Correa, Muriqi. Arbitra il portoghese Dias.Le squadre si studiano e le occasioni latitano. Al 13’ Correa ci prova direttamente da calcio d’angolo, colpendo l’esterno della rete sul primo palo. al 32’ un po’ a sorpresa passano i padroni di casa: Zhirkov crossa da sinistra, Dzyuba in area la prende di testa, Kuzyaev gliela ritorna, il centravanti dello Zenit confeziona l’assist per Erokhin che da due passi insacca di piatto destro. Reazione Lazio con un colpo di testa di Muriqi alto al 37’.Ripresa. al 52’ Inzaghi inserisce Cataldi per Parolo. La Lazio stenta a cambiare marcia. Così l’allenatore della Lazio prova a dare una scossa al 59’ con un doppio cambio: Caicedo per Muriqui e Pereira per Fares, entrambi i subentrati a segno contro il Torino domenica scorsa; il modulo diventa 3-4-2-1. Risponde Semak con Mostovoy per Erokhin al 61’. Il neoentrato dello Zenit sfiora subito il gol con un diagonale maligno. Il gioco è frammentato e la Lazio non riesce a imporre il proprio palleggio, riuscendo almeno ad alzare il baricentro. Al 75’ Caicedo di testa sfiora il gol su torre di Milinković-Savić, ma all’82’ l’ecuadoriano non fallisce su cross basso di Acerbi da sinistra e con un bel piatto mancino pareggia per la Lazio. Lo Zenit pericolosissimo un minuto dopo, ma Pereira “mura” Mostovoy. All’85’ Inzaghi manda in campo Luis Felipe per Correa, tornando a uno schieramento più prudente. Un interno sinistro di Milinković-Savić termina fuori di un soffio all’87’. Brivido nel recupero: annullato un gol di Mostovoy al 93’ per precedente fuorigioco di Dzyuba, che ha confezionato l’assist. La Lazio mantiene l’imbattibilità.