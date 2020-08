A Dusseldorf il quarto di finale in gara secca Europa League. Barella e Lukaku regalano la semifinale all'Inter, Bayer Leverkusen battuto 2-1 I nerazzurri segnano al 15' e al 21', i tedeschi accorciano al 24' con Havertz. La squadra di Conte non concretizza alcune importanti occasioni e soffre nel finale. Ora attende l'avversario dal confronto fra Shakhtar e Basilea

A Dusseldorf l'Inter conquista la semifinale di Europa League superando 2-1 il Bayer Leverkusen nel quarto in formula secca. Tutte nel primo tempo le reti, con i nerazzurri che mettono la gara in discesa e poi se la complicano più di quanto sembrava possibile. Ora l'avversario sulla strada della finale uscirà dallo scontro fra Shakhtar e Basilea.Conte con la formazione copia/incolla rispetto al Getafe: tutti confermati, esterni Young e D'Ambrosio, centrali Godin, De Vrij e Bastoni. Un quarto d'ora di studio, con i nerazzurri che esercitano un'ottima pressione alta, poi la partita s'infiamma. Al 15' la difesa chiude in affanno su Lukaku, arriva Barella che calcia di prima di esterno destro e la mette a fil di palo. Gran gol e il centrocampista potrebbe ripetersi un paio di minuti dopo quando Lautaro lo serve dal fondo, Tah respinge la conclusione a colpo sicuro. Il Bayer non riesce a ripartire e al 21' Lukaku fa 2-0 vincendo il duello fisico con Tapsoba e colpendo in caduta quanto basta. Ancora il belga protagonista, stavolta lanciato nello spazio, Hradecky vince il duello a tu per tu. Gara che sembra indirizzata, ma ai tedeschi basta un lampo. Diaby riesce a scappare sulla sinistra e innesca l'azione che viene conclusa dal triangolo Havertz-Volland-Havertz con rete del talento 21enne (24'). L'Inter potrebbe avere l'occasione per riallungare già alla mezzora, mail Var cancella (giustamente) il rigore visto dall'arbitro Del Cerro Grande per un tocco di braccio (in realtà spalla) di Sinkgraven. Si va all'intervallo col Bayer molto più convinto nelle giocate.L'Inter comincia bene la ripresa, sfruttando bene alcune amnesie difensive del Leverkusen. Apertura per Young che mette al centro, stoccata di Gagliardini che centra... Lukaku in versione portiere a due passi dalla linea. Poi Gaglilardini è protagonista di un'interessante accelerazione da centrocampo fino all'ingresso in area, Tah lo anticipa in corner. Ma anche il Bayer è attivo. Diaby semina il panico nella difesa, ma conclude male. Handanovic alza in corner la conclusione dal limite di Demirbay. Entrano Eriksen e Moses (per Gagliardini e D'Ambrosio) e poi Sanchez (per Lautaro). Il danese inventa una splendida palla per il cileno, che calcia subito, Hradecky respinge. Sul proseguimento dell'azione, sponda di Lukaku ancora per Sanchez, un muro umano respinge. Hradecky impeccabile su Moses, protagonista di un grande spunto. Bayer pericoloso col cross di Bailey, Havertz non ci arriva per centimetri. Si fa male Sanchez a 'slot' di cambio esauriti, il cileno resta in campo zoppicando. Ancora il Var a rettificare un altro rigore per i nerazzurri (mano di barella prima del fallo su Eriksen), quindi finale in grande apprensione sugli ultimi assalti tedeschi nei sette minuti di recupero.