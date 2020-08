La semifinale di Colonia Europa League. Il Siviglia ribalta lo United e si prende la finale, 2-1 Inglesi avanti col rigore di Bruno Fernandes, pari andaluso con Suso. Al 78' decide il gol di De Jong. L'altra finalista uscirà fra Inter e Shakhtar

Il Siviglia supera in rimonta 2-1 il Manchester United nella semifinale di Colonia e si guadagna il diritto di giocare la finale di Europa League. Gli andalusi attendono la vincente del confronto fra Inter e Shakhtar.



La partita del RheinEnergie Stadion si sblocca quasi subito, a opera della squadra che si fa vedere con più intensità. United, infatti, molto vivace. Gran giocata di Martial per Rashford che tira e viene al contempo preso in pieno dall'intervento incauto di Diego Carlos. Sul dischetto va Bruno Fernandes (9') e trasforma. Il Siviglia è spesso chiuso nella propria trequarti, ma gli basta un lampo per riequilibrare. Al 26' Reguilon scappa sulla sinistra e crossa basso, palla che attraversa l'area e finisce a Suso, bravo a metterla dentro di prima intenzione.



La ripresa inizia con l'assalto inglese al muro andaluso. In meno di dieci minuti Greenwood, Martial (due volte) Bruno Fernandes e Rashford sbattono contro Bounou e i difensori nei pressi della linea bianca. Anche quando lo United cala un po' d'intensità il Siviglia fa fatica a uscire dalla propria metacampo. Lopetegui cambia il tridente d'attacco al completo (Ocampos, peraltro, ha problemi fisici) e riesce a trovare la chiave per il successo. Al 78', infatti, Vazquez innesca Jesus Navas che crossa; difesa incerta, sbuca De Jong che abbatte le velleità della squadra di Solskjaer. Inutili gli assalti finali dei Red Devils, che pagano la scarsa concretezza nelle numerose occasioni.