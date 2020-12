I rossoneri rimontano e poi ribaltano il risultato: da 0-2 a 4-2 Calcio, Europa League: Il Milan batte 4-2 il Celtic e va ai sedicesimi Al doppio vantaggio degli scozzesi con Rogic al 7' ed Edouard al 14', replicano Calhanoglu al 24', Castillejo al 26', Hauge al 50' e Diaz all'82'. Nell'altro match del gruppo il Lille sconfigge 2-1 in casa lo Sparta Praga e assicura ai rossoneri il passaggio del turno

Il Milan batte 4-2 il Celtic in una partita ricca di spettacolo e avanza ai sedicesimi di finale di Europa League.Turnover cauto per Pioli, che torna in panchina dopo essere guarito dal coronavirus: ancora assenti Ibra e Leao, davanti c'è Rebic. Hauge titolare. In difesa Dalot e Gabbia. Riposano Romagnoli e Calabria.Inizio choc per i rossoneri. Al 7’ vantaggio improvviso del Celtic con Rogic. L'australiano calcia forte di sinistro e buca Donnarumma. All’11’ si fa male Kjaer e viene sostituito da Romagnoli, poi al 14’ Christie serve Edouard in profondità, mettendo l'attaccante francese davanti a Donnarumma superato con uno splendido scavetto. Il Celtic che non ha nulla da perdere sembra assoluto padrone del campo e Donnarumma deve superarsi su una conclusione di McGregor da ottima posizione. I rossoneri si risvegliano, al 24’ Calhanoglu pennella una splendida punizione e accorcia. Partita rocambolesca, e due minuti dopo azione dalla sinistra sull'asse Calhanoglu-Hernandez, la palla arriva a Hauge che tenta la conclusione, sul rimbalzo la palla giunge a Castillejo che di sinistro pareggia. Al 34’ Rebic serve ancora Castillejo a pochi passi dalla porta. Lo spagnolo conclude con il sinistro, ma il tiro gli viene deviato in angolo. Primo tempo a dir poco frizzante.Nella ripresa nel Milan entra Tonali al posto di Krunic. Dopo 5’ i rossoneri ribaltano la gara: Hauge prende palla sulla linea di fondo, salta un paio di avversari e conclude con il destro a giro, è 3-2. Al 62’ occasione Celtic con un sinistro a fil di palo di Frimpong. Gli scozzesi vanno ancora vicini al gol al 71’: gran parata di Donnarumma su calcio di punizione di Christie. Il portiere rossonero si allunga e devia in angolo. Squadre decisamente lunghe e all’82’ Hauge sempre da sinistra, va in dribbling stretto tra due e poi appoggia per Brahim Diaz che trova il gol del 4-2 con un tocco vellutato. Partita chiusa e dalla Francia arriva la buona notizia della vittoria per 2-1 del Lille sullo Sparta Praga che significa accesso ai sedicesimi per i rossoneri.