Il Milan vince a Praga 1-0 e passa come primo del girone

Primato del girone e sorteggio come testa di serie. Il Milan supera col minimo scarto lo Sparta a Praga e vince il gruppo H di Europa League. Decide un gol di Hauge. Partita di non elevato interesse, visto che i cechi erano già eliminati ed erano stati battuti 3-0 a San Siro. Il primato della squadra di Pioli deriva anche dalla vittoria del Celtic sul Lilla 3-2 (21’ Jullien per il Celtic, 24’ Ikoné pareggia, 28’ McGregor su rigore nuovo vantaggio biancoverde, 71’ Weah per una nuova parità, 75’ Turnbull per il gol della vittoria scozzese). I rossoneri (in maglia bianca) chiudono a 13 punti, i francesi si fermano a 11, Sparta Praga a quota 6, Celtic a 4. Lunedì sorteggio dei sedicesimi di finale a Nyon.Pioli dà spazio a chi a giocato di meno, a partire dal portiere Tătăruşanu, a Conti al debutto stagionale sulla corsia destra, Kalulu e Duarte coppia centrale con Dalot a sinistra; Tonali e Krunić sono i mediani, con Castillejo, Maldini e Hauge a sostegno di Colombo.Rossoneri già pericolosi al 3’ con Dalot che da posizione defilata impegna Heca. All’8’ si vedono i padroni di casa, ma sulla conclusione di Polidar è pronto Tătăruşanu. Vantaggio del Milan al 23’ con un’azione personale di Hauge che si presenta in area e trafigge il portiere avversario; per il norvegese quarto gol in nove presenze. Al 41’ Heca è più efficace sull’incursione di Castillejo.Ripresa. Al 57’ Tătăruşanu esce basso per chiudere l’x Bologna Krejči. La girandola dei cambi spezza definitivamente il ritmo di una partita inutile. Tra l’altro, arrivano notizie confortanti da Glasgow. Al 67’ Leão rileva Colombo. E il portoghese al 77’ provoca l’espulsione di Plechaty. Al 78’ Pioli si copre con Kessié per Maldini. A tempo scaduto di vede anche Brahim Diaz per Hauge. Al 93’ Tătăruşanu salva il primato con un grande intervento sul Karlsson.Queste le squadre qualificate ai sedicesimi di finale di Europa League al termine della fase a gironi, tra le quali Milan, Roma e Napoli, tutte prime nei rispettivi raggruppamenti.Gruppo A: Roma e Young Boys;Gruppo B: Arsenal e Molde;Gruppo C: Bayer Leverkusen e Slavia Praga;Gruppo D: Rangers Glasgow e Benfica;Gruppo E: Psv Eindhoven e Granada;Gruppo F: Napoli e Real Sociedad;Gruppo G: Leicester City e Braga;Gruppo H: Milan e Lille;Gruppo I: Villarreal e Maccabi Tel Aviv;Gruppo J: Tottenham e Anversa;Gruppo K: Dinamo Zagabria e Wolfsberger;Gruppo L: Hoffenheim e Stella Rossa.Il sorteggio comprenderà anche le otto squadre arrivate terze nei loro gironi di Champions League.