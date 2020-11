Europa League, terza giornata fase a gironi Yazici stende il Milan, a San Siro il Lilla passa 3-0 I rossoneri perdono un'imbattibilità che durava da 24 partite. Scatenato il centrocampista turco, che segna una tripletta, con un rigore nel primo tempo e due gol su azione nella ripresa. La squadra francese scavalca quella di Pioli al comando del girone H

Condividi

Prima sconfitta del Milan nell’era del coronarivus. I rossoneri cadono in casa al cospetto del Lilla nella terza partita del girone H di Europa League. A San Siro i francesi si impongono 3-0 e scavalcano la squadra di Pioli in vetta al gruppo: Lilla a 7 punti, Milan fermo a 6, dopo le due vittorie sul Celtic a Glasgow e con lo Sparta Praga. I francesi, secondi in Ligue1, salgono a quota 7 (vittoria in Repubblica Ceca e pareggio casalingo con gli scozzesi). Nell’altra partita del girone H, lo Sparta passa 4-1 a Glasgow: praghesi a 3 punti, Celtic fermo a 1.Pioli fa partire titolare Tonali e schiera Castillejo, Krunić e Diaz a sostegno di Ibrahimovic. Il Milan fa il suo possesso palla ma stenta a rendersi veramente pericoloso, ci provano Ibrahimovic e Theo Hernandez, ma senza impensierire troppo Maignan. Si sveglia il Lilla e al 20’ Donnarumma deve opporsi a David. Nello stesso minuto, Romagnoli commette fallo in area rossonero su Yazici, per l’arbitro è rigore che lo stesso centrocampista turno trasforma spiazzando Donnarumma (21’): è la prima volta in stagione che il Milan va sotto. Reazione rossonera con una punizione potente di Ibra, Maignan si oppone col corpo. Al 31’ chance per Celik che non calcia troppo lontano dalla porta rossonera.Pioli torna dagli spogliatoi con Çalhanoğlu per Krunić e Leão per Castillejo. Il Milan sembra scuotersi e Kessié calcia alto in girata (51’). È un fuoco di paglia. Il Lilla macina il suo gioco e Yazici corona la sua serata con altri due gol: al 55’ batte un incerto Donnarumma dopo scambio con Ikoné, al 58’ capitalizza un assist di David. Al 61’ Pioli inserisce Bennacer per Tonali e Rebić per Ibra. Al 73’ ancora Yazici pericoloso, con un tiro che chiama Donnarumma alla deviazione. Al 78’ Hauge per Diaz è l’ultima sostituzione del Milan. La squadra di Pioli non riesce a cambiare ritmo e la partita si incammina verso l’epilogo senza ulteriori scossoni. Dopo 24 partite il Milan conosce la sconfitta.