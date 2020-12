Europa League, quinta giornata fase a gironi Pari in Olanda, per il Napoli qualificazione ai sedicesimi rimandata. Roma prima del suo girone Nell'1-1 di Alkmaar, Mertens porta avanti i partenopei contro l'Az, poi, dopo il pari di Martins Indi, Ospina salva il risultato parando un rigore. Basterà non perdere giovedì prossimo in casa con la Real Sociedad. Giallorossi sotto con gli svizzeri all'Olimpico, poi la ribaltano Borja Mayoral, il 18enne Calafiori e Džeko: 3-1

Al Napoli basterà il pareggio giovedì prossimo al San Paolo contro la Real Sociedad per accedere ai sedicesimi di finale di Europa League, dopo l’1-1 in casa dell’Az Alkmaar. La Roma, già qualificata, batte 3-1 in rimonta lo Young Boys e passa il turno come prima del girone. Questo il verdetto delle partite delle ore 21 della quinta giornata della fase a gironi della seconda manifestazione continentale per club.Nell’altra partita del girone F, 2-2 tra Real Sociedad e Rijeka (37’ Velkovski per i croati di Fiume, 69’ Bautista per i baschi, 73’ Loncar di nuovo per gli slavi, 79’ Nacho Monreal per la squadra di San Sebastiàn). La classifica vede il Napoli in testa con 10 punti, seguito dagli olandesi e dai baschi con 8; eliminato il Rijeka che conquista comunque il suo primo punto.Nel girone A, Roma prima matematicamente con una giornata di anticipo a 13 punti, elvetici a 7. Dopo lo 0-0 tra Cluj e Cska Sofia, rumeni a quota 5, bulgari a 2.All’Afas Stadion, Slot schiera il 4-3-3: Bizot; Sugawara, Martins Indi, Hatzidiakos, Wijndal; De Wit, Koopmeiners, Midtsjo; Stengs, Gudmundsson (70’ Boadu), Aboukhlal (dall’82’ Karlsson). Risponde con lo stesso modulo Gattuso: Ospina; Di Lorenzo, Maksimović, Koulibaly, Ghoulam (dal 66’ Mario Rui); Fabiàn Ruiz (dal 58’ Elmas), Bakayoko, Zielinski (dal 61’ Petagna); Politano (dal 61’ Lozano), Mertens (dal 66’ Demme), Insigne. Arbitra il francese Buquet.Pronti, via e Ospina deve subito chiudere la porta a Gudmundsson. Al 6’ però passa il Napoli con Mertens che azzecca la zampata su cross di Di Lorenzo. Il belga al 16’ manda alto da buona posizione. Al 20’ ancora il portiere del Napoli protagonista su girata velenosa di Aboukhlal. Al 26’ Di Lorenzo fallisce di poco il bersaglio “spizzando” un corner. Nel recupero del primo tempo, chance anche per Mertens sempre su angolo, Bizot ci mette i pugni.Ripresa. Al 53’ il pari dei padroni di casa: su angolo, Koopmeiners ci prova al volo, Martins Indi devia battendo Ospina. Fioccano le occasioni, Ospina rimedia su Aboukhlal (55’). Al 59’ rigore per l’Az, per fallo di Bakayoko su Aboukhlal, Ospina manda sul palo il tentativo di trasformazione di Koopmeiners (60’). Comincia la girandola dei cambi e la partita perde ritmo. Al 76’ Petagna spreca di testa un invito di Mario Rui. All’82’ Bizot anticipa coi piedi fuori area Lozano lanciato a rete. All’86’ ultima chance partenopea, largo il diagonale di Petagna.Fonseca in campo con il 3-4-2-1: Lopez; Ibañez, Cristante, Juan Jesus; Bruno Peres, Villar, Diawara, Calafiori; Perez, Pedro; Mayoral. Seoane in campo con il 4-3-3: Von Ballmoos; Hefti, Camara, Zesiger, Lefort; Rieder (dal 58’ Sierro), Aebischer (dal 68’ Gaudino), Garcia (dal 68’ Meschack); Fassnacht, Nsame (dal 76’ Siebatcheu), Ngamaleu (dal 76’ Mambimbi). Dirige il croato Jović.Punizione di Bruno Peres all’8, vola Von Ballmoos. Al 14’ Carles Perez conclude fuori di pochissimo, poi 2’ dopo è Pedro a chiamare al lavoro il portiere degli elvetici. Inopinatamente al 34’ passano gli ospiti: Nsame approfitta di un’incertezza di Cristante e trafigge sotto le gambe Pau Lopez. Reazione roma e al 43’ Calafiori si divora l’occasione del pari, pari però siglato un minuto dopo da Borja Mayoral che riprende una respinta di Von Ballmoos su tiro di Pedro,La Roma torna dagli spogliatoi con Mkhitaryan per Pedro e Spinazzola per Ibañez. L’attaccante armeno si presenta con una conclusione forte dal limite, rimedia il portiere dello Young Boys. Von Ballmoos però non può nulla sulla bomba del 18enne Calafiori all’incrocio al 59’. Fonseca inserisce Pellegrini per Villar e Džeko per Borja Mayoral (60’). Cambi esauriti per i giallorossi al 65’ con Fazio per Cristante. All’81’ Džeko cala il tris e chiude la partita, anche perché un minuto dopo Camara viene espulso per un fallo su Mkhitaryan e lascia lo Young Boys in dieci.