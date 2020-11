Europa League, terza giornata La Roma travolge 5-0 il Cluj e va in testa al girone Giallorossi a 7 punti grazie alla doppietta di Borja Mayoral e alle reti di Mkhitaryan, Ibañez e Pedro. Partita senza storia, rumeni mai pericolosi.

Giallorossi primi nel girone A di Europa League grazie alla “manita” inflitta al Cluj. All’Olimpico finisce 5-0 una partita senza storia, controllata per tutti i 90’ dalla squadra di Fonseca, che ha praticato il turnover per far riposare alcuni giocatori. La terza giornata della fase a gironi sorride quindi alla Roma che travolge la squadra che era a pari punti. I giallorossi hanno vinto con lo Young Boys e pareggiato col Cska Sofia, mentre i rumeni avevano fatto il contrario.Fonseca fa riposare Juan Jesus, Karsdorp, Pellegrini e Džeko, spazio a Fazio in difesa, Villar a centrocampo e Borja Mayoral in attacco. Pronti-via e la Roma passa: Spinazzola sfonda a sinistra, il cross è sulla testa di Mkhitaryan che insacca: è appena il 1’. Reazione Cluj e al 6’ Pau Lopez alza sopra la traversa un tiro da lontano di Djokovic. Il raddoppio giallorosso sempre di testa: questa volta ce la mette Ibañez su corner da sinistra di Veretout. Il Cluj accusa il colpo e al 34’ arriva anche il tris di Borja Mayoral: il portiere dei rumeni Balgradean respinge una conclusione di Veretout, Bruno Peres raccoglie e serve l’attaccante spagnolo che non può fallire.Fonseca torna dagli spogliatoi con Juan Jesuns per Spinazzola, Pedro per Veretout e Pellegrini per Mkhitaryan. La Roma tiene basso il ritmo. Al 61’ Smalling rileva Ibañez tra i giallorossi. Al 65’ il Cluj evita il poker con un salvataggio sulla linea di porta da una conclusione di Borja Mayoral, imbeccato di nuovo da Bruno Peres. Al 73’ brivido per la difesa della Roma: Kumbulla toglie dalla porta una sponda di Carnat appena sfiorata da Pau Lopez. Al 74’ ultimo cambio giallorosso: Milanese per Cristante. Al 78’ proteste (giustificate) del Cluj per un’entrata in ritardo di Pellegrini su un avversario. All’84’ arriva il poker romanista e la doppietta di Borja Mayoral, che batte Balgradean con un destro basso e potente. Prima dello scadere la “manita” è servita con un bel diagonale mancino di Pedro, imbeccato da Milanese.