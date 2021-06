Euro 2020, prima giornata Gruppo F Brutta Germania, la Francia vince 1-0 lo scontro stellare Decide un'autorete di Hummels nel primo tempo. I Bleus hanno dominato oltre quanto dica il punteggio. Palo di Rabiot, due gol annullati per fuorigioco e un rigore apparso evidente su Mbappé. Troppo poca energia messa in campo dai tedeschi

Poca Germania, tanta Francia. La sfida dal peso specifico di una finale termina con il successo dei transalpini campioni del mondo sui bianchi tedeschi, apparsi una formazione ancora in cerca di un’identità. All’Allianz Arena di Monaco di Baviera termina 1-0 la partita che vedeva in campo sei Mondiali e cinque Europei. In testa al Gruppo F dopo la prima giornata, la Francia ha 3 punti come il Portogallo che ha battuto l’Ungheria. E nel prossimo turno la Germania trova i campioni in carica di Cristiano Ronaldo: per i tedeschi ultimo appello.Deschamps, ex giocatore e allenatore della Juventus, con il 4-3-1-2: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, il milanista Théo Hernandez sulla fascia sinistra; l’ex juventino Pobga in mediana con Kanté e l’attuale juventino Rabiot; Griezmann alle spalle di Mbappé e Benzema. Risponde Löw con il 3-4-3: Neuer; Ginter, Hummels e l’ex romanista Rüdiger in difesa; Kimmich, Kroos, Gündoğan e l’atalantino Gosens a centrocampo, l’eterno Müller in avanti con Gnabry e Havertz. Arbitra lo spagnolo Del Cerro Grande.Avvio di grande circospezione delle squadre che non vogliono scoprirsi. Il possesso palla è francese. Al 16’ colpo di testa alto di Pogba su corner. Un minuto dopo Mbappé libera il destro, Neuer la mette in angolo. Il predominio territoriale dei Bleus porta al vantaggio al 20’: Pogba manda Hernandez a sinistra, sul traversone del laterale Hummels mette nella propria porta per anticipare Mbappé. Replica tedesca con Müller, il suo colpo di testa su cross di Gosens al 22’ è fuori misura. Ci prova Kroos su punizione ma al 25’ colpisce la barriera e al 27’ manda alto. Latitano le occasioni, il primo tempo scorre via senza ulteriori sussultiNella ripresa la Germania continua a subire, tanto che Rabiot colpisce il palo esterno al 52’. Si scuotono i bianchi tedeschi e su cross di Gosens Gnabry batte al volo mandando di poco oltre la traversa. Segni di riscossa della squadra di Löw. Lloris deve uscire basso per anticipare Gnabry. Poi su cross di Kimmich Gosens anticipa Pavard a due passi dalla porta ma commettendo fallo (59’). Break francese e Mbappé segna anche ma partendo in fuorigioco (66’). Löw prova a cambiare le carte in tavola con Werner per Gnabry e Sané per Havertz al 74’. Al 78’ Mbappé si beve Hummels che poi lo contrasta da dietro in area, Del Cerro grande lascia giocare, ma il fallo sembra esserci. Secondo gol annullato alla Francia all’85’ per fuorigioco di Mbappé che poi aveva confezionato l’assist a Benzema. Finale convulso. Ginter non ce la fa più, entra l’ex Juve Emre Can, Volland avvicenda Gosens (87’ e 88’). Deschamps richiama Benzema per inserire Tolisso (89’). Nel recupero Dembélé per Rabiot nei transalpini. Il risultato non cambia neppure dopo quasi 8’ di recupero.