La finale di Colonia Il Siviglia alza la sua sesta Europa League, Inter battuta 3-2 Nerazzurri subito avanti col rigore di Lukaku, ma presto arriva il pari di De Jong. Dopo la mezz'ora botta e risposta con la doppietta dell'olandese e Godin che fa 2-2. Al 78' la rovesciata di Diego Carlos dà la coppa agli andalusi

L'Inter si ferma nei pressi del traguardo, a Colonia il Siviglia vince 3-2 una gara in altalena e si aggiudica la sesta Europa League della sua storia (su sei finali raggiunte). I nerazzurri restano a bocca asciutta in questa inedita Final eight tedesca a cui erano arrivati fra le favorite. Gli andalusi, peraltro, in semifinale avevano messo ko il Manchester United, altra pronosticata vincente.Confermati gli undici a cui Conte si è sempre affidato nella Final-eight. Godin, De Vrij e Bastoni i tre centrali difensivi, D'Ambrosio e Young sulle fasce, Lukaku e Lautaro le punte. Lopetegui preferisce De Jong a En-Nesyri, ce la fa Ocampos, confermato Suso. Per i nerazzurri sembra mettersi subito bene: al 5' Lukaku va via in contropiede, Diego Carlos viene superato e stende il belga all'ingresso in area. Lo stesso Lukaku trasforma dal dischetto. Al 12', però, tutto da rifare perché dopo un'azione prolungata De Jong incorna in tuffo anticipando Godin il cross di Jesus Navas e pareggia. La partita si infiamma a livello nervoso. Conte viene ammonito per proteste plateali in seguito a un tocco di braccio in area andalusa. D'Ambrosio non trova la porta su un cross di Young. Ocampos prova a sorprendere Handanovic dal limite, palla a lato. Fuochi d'artificio poco dopo la mezzora. Al 33' Banega crossa su punizione, De Jong salta da posizione defilata e indovina il pallonetto di testa. Doppietta per l'olandese e partita ribaltata. Al 36' però è di nuovo parità. Il cross su punizione è di Brozovic, Godin è pronto di testa. Nel minuto di recupero, Handanovic alza sulla traversa la girata di testa di Ocampos.Ritmi molto più blandi nel secondo tempo. Chance per Gagliardini, il centrocampista arriva su una respinta corta e calcia di prima intenzione trovando il muro dei difensori. Risponde Reguilon con accelerazione e botta sull'esterno della rete. L'occasione clamorosa capita a Lukaku, lanciato nello spazio da Lautaro dopo un rimpallo, il belga tira addosso a Bounou in uscita. Al 74' il Siviglia torna avanti: punizione di Banega, testa di un difensore che impenna la sfera, Diego Carlos con coraggio prova la rovesciata e trova (complice la deviazione di Lukaku) il gol. Conte immette subito forze fresche: Sanchez, Eriksen e Moses per Lautaro, Gagliardini e D'Ambrosio. L'Inter produce una clamorosa chance per il pari quando Reguilon scivola davanti a Moses che si trova libero ma non riesce a calciare con forza, la palla va a Sanchez, Koundé respinge sulla linea. Dentro anche Candreva (per Godin) che proprio al 90' riesce a girare un cross di Brozovic, Bounou ha un gran riflesso. Il Siviglia riesce ad addormentare completamente la gara nei 6' di recupero complice un'Inter senza più energie.