Reggio Emilia Calcio, Nations League:l'Italia batte la Polonia 2-0, vittoria nel girone vicina Reti di Jorginho al 27' su rigore per atterramento in area di Belotti e raddoppio con Berardi al 27'. Polonia in 10 uomini al 77' per rosso a Goralski

Nella fase a gironi della Nations League convincente vittoria dell’Italia che a Reggio Emilia batte 2-0 la Polonia e balza in testa nel girone 1.Nella sfida del Mapei Stadium, la Nazionale allenata da Mancini (sostituito ancora da Evani) cerca e trova il sorpasso in testa al gruppo 1 di Lega A. Gioca Bernardeschi e non Berardi dal 1' insieme a Insigne e Belotti. C'è Bastoni e non Di Lorenzo. Polonia con Lewandowski al centro dell'attacco.Italia pimpante in avvio, subito due tentativi di Insigne e Bernardeschi, poi al 20’ bello sviluppo della manovra azzurra dalla destra con una gran palla centrata da Florenzi sulla quale interviene Insigne che calcia di prima intenzione e batte Szczesny che, però, è disturbato da Belotti in posizione di fuorigioco. Gol annullato. Al 22’ brutta gomitata di Lewandowski a Bastoni, non c'è il Var e l'arbitro lascia proseguire, il polacco ha rischiato molto. Al 27’ Bernardeschi cerca a centro area Belotti, che viene affondato da Krychowiak (poi anche ammonito), rigore netto, trasformato da Jorginho. Al 35' altra chance per l'Italia, Insigne batte un calcio di punizione e vede il movimento di Belotti che prova a girare con il sinistro, palla oltre la traversa. Al 44’ ci prova anche Florenzi che tenta una percussione centrale, entra in area ma si allunga troppo il pallone e Szczesny può intervenire. La Polonia non sembra in grado di produrre azioni ficcanti e la prima frazione è tutta di marca azzurra.A inizio ripresa la Polonia sostituisce Zielinski, Grosicki e Goralski con Szymanski, Jozwiak e Moder. L’Italia continua a praticare un pressing efficace e si fa vedere spesso in area polacca. Al 64’ Evani sostituisce Bernardeschi con Berardi. Appena entrato, il giocatore del Sassuolo si rende subito pericoloso con una conclusione di sinistro dopo un rimpallo vinto, palla di poco fuori. Discutibile svista dell’abitro Tourpin che al 73’ non rileva un plateale mani in area di Bednarek su conclusione di Belotti. Al 77' Doppio giallo a Goralski che viene espulso per l'ennesimo fallo su Belotti. Al 79' esce Belotti, entra Okaka. All’83’ spendida azione corale azzurra: Barella serve Berardi che con il sinistro chiude sul primo palo, è 2-0 per l’Italia. All’89’ entrano el Shaarawy e Di Lorenzo, escono Florenzi e Insigne ma la partita è chiusa e per l’Italia è una successo pesante.