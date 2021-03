Prima partita verso Qatar 2022 Qualificazioni Mondiali. Esordio ok per l'Italia, 2-0 all'Irlanda del Nord Berardi e Immobile firmano il successo nel primo tempo. Ripresa in tono minore con troppi rischi di subire gol. Domenica gli azzurri in Bulgaria

Partenza con vittoria per l'Italia nel gruppo C di qualificazione ai Mondiali in Qatar. Il 2-0 di Parma sull'Irlanda del Nord lascia buone sensazioni nel primo tempo e un po' di sconcerto nella ripresa, confusa e con troppi rischi di subire gol. Nell'altra partita del girone, la Svizzera vince 3-1 in Bulgaria. E proprio a Sofia gli azzurri saranno di scena domenica, nella seconda partita.Al 'Tardini' difesa come ampiamente annunciato, Florenzi-Bonucci-Chiellini-Emerson. A centrocampo Mancini risparmia Barella (arrivato solo mercoledì a Coverciano) e si affida a Pellegrini, Locatelli e Verratti. Fra i tre davanti Berardi è preferito a Chiesa a destra, Immobile al centro, Insigne a sinistra.I nordirlandesi partono con grinta e mettono in apprensione il pacchetto arretrato azzurro, ancora in cerca delle giuste distanze. Dopo una decina di minuti si comincia a vedere l'Italia. Lancio di Florenzi per Immobile, grande stop nel cuore dell'area, conclusione strozzata. Poco dopo (14'), sempre Florenzi mette in moto Berardi che parte sulla destra e converge in area, giunto sul bordo dell'area piccola fulmina Peacock-Farrell con un sinistro sotto la traversa. I centrali nordirlandesi soffrono i movimenti di Immobile, che riceve un invito di Berardi ma viene chiuso ottimamente dal portiere. Ancora Berardi in evidenza, gran cross a tagliare l'area, arriva Emerson che mette a lato di poco di testa. Gli azzurri amministrano con ottima proprietà. Al 39' il raddoppio arriva addirittura con un rapido capovolgimento di fronte: a centrocampo Insigne serve la corsa di Immobile che entra in area e batte col rasoterra mancino un non impeccabile Peacock-Farrell. Il centravanti della Lazio non segnava in azzurro dal novembre 2019 (contro l'Armenia). E sul 2-0 si arriva all'intervallo.Frizzante l'inizio di ripresa. Si vedono gli ospiti col tiro di Whyte sull'esterno della rete (Donnarumma controlla). Sull'altro fronte, colpo di testa ravvicinato di Immobile che non inquadra lo specchio. Una leggerezza di Locatelli nel retropassaggio crea un doppio pericolo: Donnarumma respinge di piede a tu per tu con Whyte, sul seguito dell'azione è ben piazzato sulla conclusione di Smith. Il centrocampo azzurro pecca di concentrazione, Mancini chiama l'ingresso di Barella. Ma la squadra sembra comunque in difficoltà. Donnarumma allontana con un buon riflesso un cross reso insidioso da una deviazione, mentre i nordirlandesi prendono coraggio. Su una palla persa a destra, Dallas corre sulla fascia e serve Saville, Bonucci lo aspetta e gli soffia palla col tempo giusto evitando guai grossi. Tocca a Spinazzola e Chiesa (per Emerson e Berardi) e poi a Pessina e Grifo (per Locatelli e Insigne). Ma l'Italia resta in stato confusionale. Incredibile errore fra Donnarumma e Verratti, pressato, gli avversari conquistano palla in area e piazzano McNair a botta sicura con la porta spalancata, il centrocampista sbaglia con una grottesca conclusione sopra la traversa. Finalmente si vede una reazione azzurra, con lo 'strappo' di Spinazzola che allunga verso Immobile, Peacock-Farrell lo fa allargare e lo costringe al tiro sul fondo. Stessi interpreti, ma questa volta è la punta che libera il terzino, Spinazzola colpisce male e manda a lato.