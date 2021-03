Terza partita dei gruppi europei Qualificazioni Mondiali. Sensi e Immobile firmano il 2-0 dell'Italia in Lituania Dopo un primo tempo opaco, gli azzurri cambiano passo. Sostituzioni subito efficaci, il centrocampista dell'Inter entra e sblocca in due minuti. Svedkauskas saracinesca, il centravanti della Lazio raddoppia su rigore al 94'. Per Mancini è il 25° risultato utile consecutivo, la Nazionale è in vetta al girone

Terza vittoria su tre e vetta solitaria della classifica del gruppo C di qualificazione al Qatar (anche se la Svizzera ha una partita in meno). Questo vale il 2-0 ottenuto dall'Italia in Lituania al termine della terza partita in sei giorni. Una gara difficile, ben oltre la caratura dell'avversario, comunque risolta positivamente con un secondo tempo di buon livello che ha riscattato un primo opaco. Per il ct è il 25° risultato utile consecutivo che vale l'aggancio a Lippi.Mancini ne cambia dieci rispetto a Sofia e modifica il modulo. Confermato il solo Donnarumma; esordisce Toloi, difensore centrale con Mancini e Bastoni. A centrocampo Pellegrini, Locatelli, Pessina (esordio non assoluto, ma dal primo minuto) ed Emerson Palmieri; tridente offensivo con Bernardeschi, Immobile ed El Shaarawy.Gli azzurri faticano parecchio ad abituarsi al sintetico di vecchia generazione dello stadio LFF di Vilnius. Pellegrini stuzzica Svedkauskas con conclusioni dalla distanza. Donnarumma, in uscita fuori area, regala un brivido di cui la difesa avrebbe fatto a meno con un controllo difettoso del pallone. Nel complesso mancano velocità e tempi dei movimenti, oltre alla precisione. El Shaarawy manca una clamorosa chance su un assist di Pessina filtrato fra le gambe della difesa. Svedkauskas è attento sulla staffilata di Emerson. Troppo poco per la prima frazione.La ripresa comincia con Sensi e Chiesa (fuori Pellegrini e l'impalpabile El Shaarawy) e i risultati vengono subito monetizzati: è il 47', Chiesa converge e costringe Svedkauskas alla respinta, gli azzurri manovrano palla in area e la recapitano a Sensi che calcia dal limite e, con la deviazione di Simkus, sblocca il risultato. Gli azzurri non rallentano. Svedkauskas fa le parate della vita su Pessina e sul successivo tap-in di Immobile. Cross di Bernardeschi, stoccata al volo di Locatelli, ancora Svedkauskas in grande spolvero. Dentro anche Spinazzola e poi Barella (per Emerson e Pellegrini). Immobile sciupa un'ottima chance offerta da un retropassaggio sciagurato che lo mette davanti al portiere. Il centravanti della Lazio non è in serata: cross di Spinazzola, Immobile tutto solo gira di testa oltre il palo lontano. Col risultato in bilico gli azzurri corrono anche un rischio enorme quando Dapkus sfugge a Bastoni e taglia l'area con un ottimo cross, Eliosius arriva all'impatto sul secondo palo, Donnarumma lo mura. Dall'altra parte ancora Svedkauskas dice di no a Immobile. Poi è Pellegrini a graziare il portiere sull'eccellente assist di Bernardeschi. La regola del 2-0 (è il quinto consecutivo) viene soddisfatta in pieno recupero. Chiesa entra in area e subisce un probabile contatto, l'arbitro fa proseguire e la palla giunge a Barella, evidentemente scalciato da Kazlauskas. Stavolta è decisamente rigore. Sul dischetto va Immobile che fissa lo score al 94' esatto.