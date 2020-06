Il match clou del 27° turno al Gewiss Stadium Serie A. Atalanta da rimonta, da 0-2 a 3-2. La Lazio si ferma dopo 21 partite Autogol di De Roon e pregevole diagonale di Milinkovic-Savic, Inzaghi sogna dopo appena 11'. Ma gli orobici prendono campo e rispondono con Gosens (39'), Malinovskyi (66') e Palomino (80'). I biancocelesti non perdevano in campionato da settembre, nerazzurri saldamente al quarto posto

La serie positiva della Lazio in campionato si ferma dopo 21 partite (ultima sconfitta a settembre in casa dell'Inter), proprio nella ripresa post coronavirus. Un'Atalanta sempre più grande rimonta un avvio scellerato e s'impone 3-2 quasi in scioltezza. Orobici sempre più saldi al quarto posto (a quattro punti dall'Inter, terza a 58), mentre i biancocelesti vedono la Juve allontanarsi.Ilicic parte dalla panchina, Malinovskyi ne prende il posto accanto a Gomez e dietro a Zapata. Inzaghi nel collaudato 3-5-2 affida la fascia sinistra a Jony, Correa e Immobile sono le punte. L'avvio della Lazio è da sogno, la difesa dell'Atalanta è spesso infilata negli spazi. Al 5' Lazzari può correre liberamente sulla corsia di destra e mette al centro De Roon anticipa tutti ma infila il suo portiere. Gli ospiti arrivano continuano a sfruttare le ripartenze. Milinkovic-Savic può aggiustare la mira dal limite e scarica un destro incrociato di rara bellezza: all'11' è 0-2. L'Atalanta continua a faticare tantissimo. Immobile ha la chance del tris, il suo colpo a giro va largo. Gli orobici battono un colpo con la combinazione fra Malinovskyi e Gomez, Strakosha è attento. La partita si scalda. Immobile tocca a lato da posizione invitante il cross di Lazzari. Malinovskyi scalda il destro dal limite, Strakosha allunga in corner. L'Atalanta comincia a pressare con più convinzione, la Lazio non riparte più. Al 39' Hateboer crossa da destra e Gosens si alza di testa ad infilare Strakosha. Da un esterno all'altro, un classico del gioco di Gasperini (sostituito in panchina da Gritti per squalifica).Subito pericolosa l'Atalanta in avvio di ripresa. Prima Freuler (deviato) poi Djimsiti (sul corner) vanno a centimetri dal pari. La Lazio cala vistosamente, Inzaghi inserisce Caicedo e Parolo per dare energia. Gioco più spezzettato, orobici sempre avanti. Al 66' respinta su corner, palla a Malinovskyi che controlla e libera il sinistro da 20 metri. Gol bello quanto quello di Milinkovic-Savic. A pari raggiunto, l'Atalanta rifiata per qualche minuto. Poi Gritti decide che è il momento di Ilicic (gli fa spazio Malinovskyi). Lo sloveno semina il panico in area biancoceleste. Ma è un difensore, Palomino, a firmare il sorpasso: all'80' salta più alto sul corner di Gomez e trafigge Strakosha. Lazio avanti più sui nervi che sulle gambe. Strakosha la tiene in partita con una grande parata su Gomez in campo aperto. Poi Muriel sciupa il poker, ma per gli orobici è festa grande ugualmente.