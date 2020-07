Anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A Hysaj in apertura, Allan nel recupero: Napoli-Sassuolo 2-0 I partenopei legittimano il successo con un ottimo primo tempo. Nel finale c'è anche il palo di Politano. I neroverdi 'sbattono' sul Var, due gol annullati per questione di centimetri

Condividi

Successo del Napoli 2-0 sul Sassuolo in una gara fra due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato. Entrambe venivano da una sconfitta, i partenopei dimostrano di tenerci di più, soprattutto nel primo tempo.C'è Milik fra Callejon e Insigne nell'attacco di Gattuso. De Zerbi è privo di Boga, lo sostituisce Traore. Netto il predominio partenopeo, i neroverdi sembrano senza energie. Il gol arriva già all'8', con Hysaj che si accentra e calcia di destro dal limite, incerto Consigli che si allunga in ritardo. Ancora Hysaj protagonista, stavolta come rifinitore, Insigne si precipita sull'imbucata ma viene chiuso al momento del tiro. Insigne senza fortuna pure qualche minuto dopo, quando è pescato perfettamente da Zielinski e calcia di poco a lato su Consigli in uscita. Il Napoli è accorto in difesa e limita gli scambi in velocità del Sassuolo. Che quando passa è fermato in fuorigioco (il Var in totale ne coglie un paio davvero millimetrici, ne segnala uno clamorosamente sfuggito e conferma una decisione corretta del guardalinee).Zielinski si mette in proprio dalla distanza due volte, Consigli respinge con qualche apprensione. Il Sassuolo sceso in campo nella ripresa è più convincente, il Napoli difende con qualche sbavatura. Triangolazione Berardi-Caputo-Berardi, Ospina si oppone. Milik ci prova dal limite, Consigli è attento. Il polacco ha la palla d'oro qualche minuto dopo su cross al bacio di Hysaj, ma spreca miseramente di testa. Politano (subentrato a Callejon) manca il colpo del ko al 87' quando centra la base del palo da centroarea. Non sbaglia l'opportunità invece Allan (anche lui subentrato, a Zielinski) che viene servito al limite e scarica il destro nell'angolo basso al 93'.