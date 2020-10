Anticipi della quarta giornata Serie A. Ibrahimovic mattatore, il derby è rossonero. Inter ko 2-1. La Lazio crolla in casa Samp Doppietta dello svedese, al rientro dopo il coronavirus. Lukaku accorcia, ma non basta ai nerazzurri. A 'Marassi' Quagliarella, Augello e Damsgaard affondano 3-0 i biancocelesti

L'esultanza dei rossoneri

Condividi

Milan capolista a punteggio pieno dopo quattro turni e per giunta col successo nel derby. L'Inter, padrona di casa, cede 2-1 e Ibrahimovic vince il confronto diretto con Lukaku con lo stesso punteggio. Nell'altro anticipo delle 18 la Lazio crolla a 'Marassi' sotto i colpi della Sampdoria, non un buon viatico per i biancocelesti in vista dell'esordio in Champions.Conte lascia in panchina Eriksen, si affida ai soliti Lukaku e Lautaro davanti, sulle corsie Hakimi e Perisic. Pioli con Saelemaekers, Calhanoglu e Leao dietro al rientrante Ibrahimovic. Lo svedese non ci mette molto a lasciare la sua impronta sul derby. Al 13' si procura il rigore (causato da Kolarov) e va sul dischetto. Handanovic respinge ma Ibra può ribadire in rete. al 16' Leao si fa luce a sinistra e crossa alle spalle della difesa, il n.11 sbuca solitario sul secondo palo e raddoppia. Inter scossa, ma non al tappeto. Kolarov ha spazio e lancia Perisic che mette al centro da fondo campo, liscio di Donnarumma che inganna Hernandez, Lukaku appoggia comodamente in rete (29'). Spingono i nerazzurri. Cross di Hakim, palombella di testa di Lautaro, Kjaer salva sulla linea. Triangolo Barella-Lukaku-Barella, conclusione troppo addosso a Donnarumma. Proprio sul sipario della prima frazione, Lukaku di testa va vicinissimo al bersaglio.Ripresa con predominio territoriale dell'Inter, il Milan cerca le ripartenze. Invenzione di Vidal per Hakimi, colpo di testa che attraversa tutto lo specchio della porta. Pioli inserisce Krunic e Castillejo (fuori Leao e Saelemaekers), forze fresche per evitare l'assedio. Conte decide Eriksen per Brozovic. Il danese è protagonista dell'azione che porta a un rigore (fallo di Donnarumma su Lukaku) revocato per fuorigioco. Sanchez per Vidal fra i nerazzurri, Tonali per Kessié fra i rossoneri per il finale. Nel recupero, triangolo in velocità fra Lukaku e Lautato, il belga tocca a lato sul contrasto di Kjaer. Ancora Lukaku protagonista un istante prima del triplice fischio: riceve sul limite dell'area piccola spalle alla porta e colpisce di tacco ma non inganna Donnarumma.Ramirez alle spalle di Quagliarella, centrocampo a quattro con Candreva a destra nello scacchiere di Ranieri. Inzaghi non ha Immobile (squalificato), Caicedo e Correa le punte, cerniera centrale con Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto. Gara ha ritmi contenuti, squadre guardinghe per mezzora. Poi arriva il lampo di Quagliarella che sopravanza di testa Acerbi sul cross di Augello e manda avanti i blucerchiati (32'). Che sfruttano il buon momento e raddoppiano al 41' con lo stesso terzino: corner ribattuto, Augello va al volo dai 18 metri di mezzo esterno e sorprende Strakosha. Inzaghi, nella ripresa fa esordire Muriqui (per Caicedo). Il kosovaro innesca Correa che tira a lato. Il cambio (definitivamente) vincente è quello di Ranieri: secondo gettone di presenza per Damsgaard (fuori Jankto) che fa tris al 74' quando la Lazio non riesce a liberare l'area in seguito alla respinta di Strakosha sul fendente di Quagliarella. Il giovane danese potrebbe fare doppietta, negata da un grandissimo intervento di Strakosha che dice di no anche a Keita (esordio in blucerchiato e ritorno in Serie A) praticamente a botta sicura.