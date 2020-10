Il 'Monday Night' che ha chiuso la quinta giornata Serie A. Milan raggiunto tre volte dalla Roma, 3-3 a San Siro Apre subito Ibrahimovic, risponde Dzeko. Nella ripresa segna Saelemaekers, nuovo pari su rigore di Veretout. Penalty anche per i rossoneri, trasforma Ibra. Kumbulla fissa il risultato. Squadra di Pioli sempre al comando, ma manca il successo dopo le cinque vittorie nelle prime cinque gare

Condividi

Milan tre volte avanti, Roma tre volte caparbiamente al pari. Partita godibilissima a San Siro, con un 3-3 che toglie per la prima volta in questo campionato la vittoria ai rossoneri (comunque in vetta) e conforta i giallorossi sul piano mentale oltre che del gioco.Assente Donnarumma, positivo al coronavirus, in porta va Tatarusanu. Pioli però recupera Calhanoglu, con Saelemaekers e Leao dietro Ibrahimovic. Fonsseca piazza Mancini centrale della difesa a tre fra Ibanez e Kumbulla. Karsdorp preferito a Santon sulla corsia destra, Pedro e Mkhitaryan dietro Dzeko.Avvio scintillante. Appena 2' e passano i rossoneri col solito Ibrahimovic che riceve la scucchiaiata di Leao e batte Mirante. La Roma non batte ciglio e si fa subito pericolosa. Kjaer mette una pezza alla percussione di Dzeko, il bosniaco si rifà al 14' quando incorna di testa il traversone da corner di Pellegrini. Nell'occasione, decisiva l'uscita a vuoto di Tatarusanu. Poche pause nella gara. Per il Milan, in rapida successione, diagonale di poco fuori di Hernandez, colpo di testa di Romagnoli messo in corner da Mirante e, sul corner, deviazione di testa di Kjaer che si stampa sul palo. Per i giallorossi botta di Ibanez che Tatarusanu respinge in affanno e successivo diagonale di Pellegrini contenuto stavolta adeguatamente dal portiere romeno. Sipario di una bella prima frazione con la punizione dal limite di Calhanoglu respinta in corner da Mirante.Si apre la ripresa e il Milan colpisce ancora al 2': Leao scappa a Karsdorp sulla sinistre e serve basso l'inserimento centrale di Saelemaekers che batte Mirante. E subito dopo Dzeko manca la ghiotta occasione del nuovo pari su invitante cross di Mkhitaryan. Fonseca modifica la fascia destra, fuori Karsdorp dentro Bruno Peres. La Roma cambia passo e diventa più reattiva. Colpo di testa di Mancini su corner, sfera di poco a lato. Mkhitaryan riceve tutto solo sulla sinistra, entra in area e scarica un diagonale che Tatarusanu respinge corto, Bennacer sembra in anticipo ma manca clamorosamente il pallone e rifila un pestone a Pedro. Rigore e sul dischetto si presenta il cecchino Veretout. Al 71' parità ristabilita. Pioli decide di giocarsi gli ultimi 20' con Castillejo e Krunic al posto di Leao e Saelemaekers. Fonseca risponde con Cristante per Pellegrini. Buona opportunità per Calhanoglu, Kumbulla oppone il corpo. Al 79' il turco si avventa sulla sponda aerea di Ibrahimovic e va a contatto con Mancini, per l'arbitro Giacomelli è rigore. Sul dischetto va Ibrahimovic e trasforma. Roma infuriata e per niente doma. all'84' corner di Veretout, goffo intervento di Ibra che prolunga sul secondo palo, Kumbulla ringrazia (primo gol in campionato con la nuova maglia, subito dopo quello in Europa League) ed è di nuovo pari. A salvare il risultato ci pensano Mirante, con un riflesso felino sulla girata di testa di Kessié appostato sul primo palo, e un po' di fortuna: proprio all'ultimo secondo di recupero, corner di Calhanoglu, uscita sbagliata del portiere, Romagnoli schiaccia di testa a millimetri dal palo.