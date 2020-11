Serie A, 7ma giornata Il Cagliari batte e aggancia la Samp: alla Sardegna Arena è 2-0 Tornano al successo i rossoblù che passano grazie alle reti di Joao Pedro (rigore) e Nandez. In classifica le due squadre sono ora appaiate al nono posto a quota 10 punti in compagnia della Lazio che gioca all'Olimpico contro la Juve nel match domenica dell'ora di pranzo.

Torna alla vittoria il Cagliari che alla Sardegna Arena batte 2-0 la Sampdoria nell’anticipo della settima giornata. Con questo successo i sardi agganciano proprio la Samp in nona posizione, a quota 10 punti assieme alla Lazio che gioca domenica alle ore 12.30 all’Olimpico contro la Juve.Di Francesco conferma il modulo la riporta Nandez in mediana: Rog sulla trequarti, dove c'è anche Ounas, mentre Sottil va in panchina. Ranieri con il tandem Quagliarella-Ramirez, a destra gioca Candreva. Sardi subito pericolosi: perfetto cross di Ounas per il colpo di testa di Joao Pedro che, da ottima posizione, colpisce in pieno l'incrocio dei pali (6'). Match teso e spigoloso, poche le emozioni. Ma al 40' i doriani restano in 10. L’arbitro Ayroldi, dopo essere andato al Var, cambia il colore del cartellino nei confronti di Augello: non più giallo, ma rosso diretto.Proprio all’inizio del secondo tempo Tonelli atterra in area Joao Pedro, per l’abitro Ayroldi è rigore. Dal dischetto il brasiliano trasforma con il quinto gol consecutivo nelle ultime 5 partite di Serie A: 1-0 (48'). I doriani, nonostante l'inferiorità numerica, ci provano e si sbilanciano a caccia del pari e così i rossoblù, in contropiede, hanno spazi enormi. E arriva il raddoppio di uno scatenato Nandez che, ben servito da Simeone, fa tutto da solo, arriva a tu per tu con Audero e lo supera (69'). Annullato per fuorigioco il tris di Sottil, finisce 2-0.