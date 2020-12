Serie A L'Udinese non sfonda il muro del Crotone: finisce 0-0 Nell'anticipo della 12.ma giornata alla 'Dacia Arena' pari senza reti tra i friulani, reduci da tre successi di fila, e i pitagorici che venivano dal successo in Calabria sullo Spezia. I bianconeri salgono così al decimo posto con 14 punti, mentre i rossoblù restano ultimi, ma agganciano Genoa e Torino a quota 6.

Finisce 0-0 a Udine l’anticipo della dodicesima giornata tra i friulani che venivano da tre successi di fila e il Crotone reduce dal colpo in casa con lo Spezia. I bianconeri salgono così al decimo posto con 14 punti, mentre i pitagorici restano ultimi, ma agganciano Genoa e Torino a quota 6.Alla Dacia Arena nell’Udinese, lanciata dal tris di vittorie, Luca Gotti sceglie Nestorovski per far coppia con Lasagna in attacco. A centrocampo torna Arslan, così come Molina. In difesa si rivede Becao, al posto di Nuytinck. Nel Crotone Stroppa cambia diversi elementi rispetto al match vinto con lo Spezia. In attacco torna Riviere, in coppia con Simy, mentre arretra a centrocampo Messias, affiancato da Petriccione e Molina. In difesa spazio a Golemic e Cuomo. Friulani col 3-5-2: Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, de Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Nestorovski, Pussetto. Calabresi a specchio, 3-5-2: Cordaz; Golemic, Marrone, Cuomo; Pereira, Messias, Petriccione, Molina, Reca; Riviere, Simy. Iniziano in avanti i bianconeri, anche se la prima conclusione nello specchio è dell’attaccante crotonese Simy di testa, blocca Musso (9’). Musso è poi bravo su una pericolosa punizione da fuori area di Messias (14’). Reagisce l’Udinese che cui prova con una botta da fuori di Arslan, para Cordaz (17’). Poi annullato al 21’ un gol a Pussetto su assist di De Paul che era in fuorigioco. Bella azione di De Paul che serve Nestorovski, il cui sinistro al volo viene bloccato da Cordaz (32’). Al 42’ Messias ci prova, senza fortuna, da centrocampo, poi chance per il sinistro di Pussetto, deviato in angolo (44’).Nella ripresa si riparte con gli stessi 22 in campo. Subito Udinese pericolosa con una girata del macedone Nestorovski, (tiro centrale, blocca Cordaz al 46’) e con un gran destro da fuori del turco Arslan (fuori di poco al 48’). Primo cambio con Stroppa che toglie Riviere per inserire Eduardo Henrique a centrocampo e riportare Messias in avanti (55’). Friulani vicini al vantaggio al 62’: da Pussetto a Zeegelaar che crossa in mezzo, velo di De Paul e esterno di destro di Molina che da buona posizione non impensierisce Cordaz. Forcing dei friulani con Gotti che inserisce anche Deulofeu al posto di Nestorovski (65’). Al 67’ altro gol annullato a Pussetto per fuorigioco. L’argentino è scatenato e ci prova con un’azione solitaria, ma viene fermato all’ultimo da Marrone (71’). Ancora bianconeri vicini al vantaggio in contropiede al 74’: bella giocata di Deulofeu per De Paul che, da buona posizione, preferisce non calciare e appoggia centralmente per Pussetto, il cui tiro viene respinto da Cordaz con la collaborazione del ‘solito’ Marrone. All’80’ cambio nell’Udinese con Stryger Larsen per Molina, mentre nel Crotone all’82’ c’è spazio per Zanellato e Dragus al posto di Petriccione e Messias. Forcing finale dell’Udinese, ma resiste il Crotone: è 0-0.