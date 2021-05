Serie A Riparte il Milan: 2-0 al Benevento e secondo posto Riscatto dei rossoneri che regolano i campani con un gol per tempo (Calhanoglu e Theo Hernandez) e, in attesa del match dell'Atalanta, si riportano dietro l'Inter a quota 69 punti. I giallorossi invece restano terz'ultimi, ma Cagliari e Torino hanno l'occasione per allungare

Condividi

Reduce da due sconfitte, il Milan torna al successo battendo 2-0 al Meazza il Benevento. I rossoneri salgono a quota 69 punti, scavalcando così momentaneamente l’Atalanta che gioca domenica alle ore 15 in casa del Sassuolo. I campani restano in terz’ultima piazza, ma Cagliari e Torino ora hanno l’occasione per allungare.Pioli ritrova Ibra dal 1', c'è Leao sulla sinistra al posto di Rebic. Panchina per Calabria e Kjaer: giocano Dalot e Tomori (in coppia con Romagnoli, che torna anche lui titolare). L'ex Pippo Inzaghi sceglie un altro ex come Lapadula in attacco, supportato da Iago Falque e Improta. Milan col 4-2-3-1: G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. Benevento col 4-3-2-1: Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Dabo, Viola, Ionita; Iago Falque, Improta; Lapadula.Pronti via e i rossoneri sono in vantaggio. Calhanoglu duetta con Kessie poi allarga per Saelemaekers che mette dentro, velo di Kessie e destro vincente del turco che supera Montipò e fa 1-0 (6’). Lapadula ha l’occasione per il pari, ma, a tu per tu con Donnarumma, col sinistro in spaccata dopo un controllo di petto mette a lato (11’). Al 14’ è ancora Milan che ci prova prima con Saelemaekers e poi, sulla respinta di Montipò, con Ibra che però calcia debolmente e il portiere giallorosso blocca (14’). Partita divertente. Campani pericolosi con un tiro da fuori di Ionita che Donnarumma devia in angolo (15’), sul successivo corner contropiede dei rossoneri che, addirittura, tre contro due, non sfruttano la chance e Montipò para su Leao (16’). Al 37’ ci prova Theo Hernandez, ma il suo potente mancino viene deviato dal portiere. L’esterno francese protagonista anche nell’altra area deviando in angolo con il corpo un pericoloso cross teso di Depaoli (40’). Dopo la scivolata di Viola, altro contropiede che i campani subiscono in inferiorità numerica, 3 contro 2, ma anche stavolta il Milan manca il raddoppio. Nel recupero del 1° tempo ancora protagonista Montipò che salva con i piedi su Ibra tutto solo in area (48’).Nella ripresa si riparte con Tonali al posto di Bennacer tra i rossoneri. Subito altra chance per Ibra, ma anche stavolta Montipò c’è (46’). Paura per Hernandez colpito in faccia da distanza ravvicinata dalla rovesciata di Lapadula, ma il francese si riprende e può rientrare (48’). Benevento in avanti con Dabo che da oltre 20 metri ci prova con il piattone a giro, palla a lato non di molto (50’). Streghe ancora pericolose con un potente destro dal limite che finisce a lato di un soffio (53’). Occasioni a raffica. Calhanoglu sfiora la doppietta con un tiro sul potente primo palo, fuori di un niente (54’). Nel Benevento dentro Insigne per Iago Falque (55’).Prosegue il duello personale tra Ibra e il portiere Montipò che ferma ancora lo svedese al termine di un vero e proprio slalom nella difesa campana (55’). Al 58’ Saelemaekers liscia, poi si ritrova il pallone tra i piedi e dopo aver saltato due avversari, colpisce male e manda a lato. Il raddoppio Milan arriva al 60’: Montipò para ancora su Ibra, ma sulla respinta si avventa Theo Hernandez che ribadisce in rete. Lapadula di testa sfiora il palo, ma era in fuorigioco (64’). Ci prova anche Insigne che, dopo una sponda di Lapadula, non trova lo specchio per poco con un sinistro a giro (68’). Girandola di cambi al 76’: Pioli inserisce Calabria, Castillejo e Rebic per Hernandez, Saelemaekers e Leao, Inzaghi mette dentro Gaich e Caprari per Lapadula e Improta. Il Benevento non molla e ci prova con Ionita (82’) e Gaich (86’), entrambi ‘murati’ da un attento Tomori. Ultimi cambi: Brahim Diaz per Calhanoglu, Tello per Dabo nel Benevento (86’). Il risultato non cambia più, il Milan può sorridere: è ripresa la marcia Champions.