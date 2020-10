Serie A, anticipo della sesta giornata Doppietta di Barrow, il Bologna rimonta il Cagliari 3-2 Sardi avanti con João Pedro, pari del gambiano, che poi dopo il nuovo vantaggio ospite di Simeone e il 2-2 di Soriano firma il gol della vittoria. La squadra di Mihajlović sale a 6 punti, si ferma a 6 quella di Di Francesco

Altalena di emozioni allo Stadio ‘Dall’Ara’, dove il Bologna rimonta e supera il Cagliari per un 3-2 finale che serve alla squadra di Mihajlović per sollevarsi da una situazione di classifica deficitaria: con questa seconda vittoria, i punti dei rossoblù di casa diventano 6. Battuta d’arresto per i rossoblù ospiti, reduci dalla vittoria interna sul Crotone: i sardi si fermano a quota 7. Così il terzo anticipo della sesta giornata di campionato.Identico modulo 4-2-3-1 per Mihajlović e Di Francesco. Nel Bologna, Palacio di punta con Orsolini, Soriano e Barrow a sostegno. Fronte Cagliari, Nandez, João Pedro e Sottil agiscono dietro Simeone.Al 4’ Skorupski blocca un destro di João Pedro. All’8’ Barrow impegna Cragno alla presa. Al 15’ ospiti in vantaggio con João Pedro che capitalizza un servizio di Sottil. Reazione felsinea con Svanberg che chiama Cragno alla deviazione in corner (31’). Al 35’ il portiere del Cagliari compie un grande intervento su conclusione a girare di Palacio. Allo scadere del primo tempo il pareggio dei padroni di casa: Soriano lancia Barrow che stavolta non lascia scampo a Cragno con una conclusione di potenza.In apertura di ripresa il nuovo vantaggio dei sardi con Simeone su assist di Zappa (47’). A stretto giro nuovo pareggio del Bologna, con un destro angolato di Soriano, servito da Orsolini (52’). Risultato sempre in discussione. Al 56’ Barrow firma la doppietta personale con un gran destro dal limite e porta avanti i padroni di casa. Al 67’ il duello si ripropone, ma stavolta il portiere cagliaritano riesce a rimediare. Al 70’ nel Cagliari Pavoletti rileva Simeone; il neoentrato attaccante di Di Francesco sfiora subito il gol con un rasoterra fuori di poco. all’80’ Skorupski interviene per allontanare un tiro cross di Ounas (dal 63’ per Sottil). Il risultato non cambia nonostante 6’ di recupero.