SPORT

2020/07/25 18:55

Serie A, anticipo della 36ma giornata al 'Rigamonti' Kulusevski trascina il Parma, Brescia battuto 2-1 in trasferta Lo svedese, in procinto di passare alla Juventus, si divora un gol fatto nel primo tempo, per decidere poi la partita nella ripresa, prima con un assist per Darmian, poi con un destro a girare che gli vale il successo personale. Nel mezzo, il provvisorio pareggio delle Rondinelle con Dessena, che approfitta di un errore del portiere ducale Sepe

Condividi Sotto gli oltre trenta gradi del ‘Rigamonti’, il secondo anticipo della 36ma giornata, primo dei tre del sabato, offre uno spettacolo interessante tra Brescia e Parma. Partita “inutile”, con le Rondinelle già retrocesse dopo la sconfitta di Lecce, e i ducali fuori da tutti i giochi, dopo un campionato di assoluta tranquillità e molte soddisfazioni. In evidenza il gioiello classe 2000, ormai della Juventus, Kulusevski, autore di un gol e un assist.



Buon Parma in avvio. Un’iniziativa di Gervinho al 4’ viene fermata da Mateju che intercetta il passaggio decisivo a Barillà. Al 10’ è Kulusevski a divorarsi un gol, dopo aver scartato anche il portiere su lancio lungo del portiere Sepe. In finale di frazione, l’arbitro non concede il vantaggio per un mani di Mateju con Gervinho lanciato a rete, l’ivoriano viene ammonito per proteste.



Avvio di ripresa più intenso: subito palo del Parma col tacco di Caprari su invito di Kurtić. Reazione dei padroni di casa con Ayé che scalda i guanti di Sepe. Al 59’ vantaggio ducale con azione pregevole Gervinho-Kulusevski-Darmian e tocco facile dell’ex Manchester United. Il Brescia riequilibra subito la partita con Dessena: errore di Sepe in avvio di azione, uno-due del centrocampista delle Rondinelle con Torregrossa e pareggio (62’). Al 68’ Sepe salva la porta del Parma, prima su Ayé poi su Spalek. All’81’ nuovo e definitivo vantaggio dei biancoscudati con Kulusevksi servito da Siligardi: gran destro a girare dello svedese con passaporto macedone. All’85’ Ayé di testa fallisce una ghiotta occasione per pareggiare. Sotto gli oltre trenta gradi del ‘Rigamonti’, il secondo anticipo della 36ma giornata, primo dei tre del sabato, offre uno spettacolo interessante tra Brescia e Parma. Partita “inutile”, con le Rondinelle già retrocesse dopo la sconfitta di Lecce, e i ducali fuori da tutti i giochi, dopo un campionato di assoluta tranquillità e molte soddisfazioni. In evidenza il gioiello classe 2000, ormai della Juventus, Kulusevski, autore di un gol e un assist.Buon Parma in avvio. Un’iniziativa di Gervinho al 4’ viene fermata da Mateju che intercetta il passaggio decisivo a Barillà. Al 10’ è Kulusevski a divorarsi un gol, dopo aver scartato anche il portiere su lancio lungo del portiere Sepe. In finale di frazione, l’arbitro non concede il vantaggio per un mani di Mateju con Gervinho lanciato a rete, l’ivoriano viene ammonito per proteste.Avvio di ripresa più intenso: subito palo del Parma col tacco di Caprari su invito di Kurtić. Reazione dei padroni di casa con Ayé che scalda i guanti di Sepe. Al 59’ vantaggio ducale con azione pregevole Gervinho-Kulusevski-Darmian e tocco facile dell’ex Manchester United. Il Brescia riequilibra subito la partita con Dessena: errore di Sepe in avvio di azione, uno-due del centrocampista delle Rondinelle con Torregrossa e pareggio (62’). Al 68’ Sepe salva la porta del Parma, prima su Ayé poi su Spalek. All’81’ nuovo e definitivo vantaggio dei biancoscudati con Kulusevksi servito da Siligardi: gran destro a girare dello svedese con passaporto macedone. All’85’ Ayé di testa fallisce una ghiotta occasione per pareggiare.

Condividi