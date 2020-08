Serie A, anticipo dell'ultima giornata Pareggio 1-1 tra Brescia e Sampdoria Reti di Léris per i blucerchiati e di Torregrossa per i padroni di casa. Le Rondinelle salutano la serie A. Addio al calcio di Gastaldello. Quagliarella colleziona la presenza numero 200 in blucerchiato ma fallisce un rigore

Divisione della posta al ‘Rigamonti’ nell’anticipo che apre la 38ma e ultima giornata di campionato. Finisce 1-1 tra il già retrocesso Brescia e la già salva Sampdoria. Le Rondinelle salutano la serie A con la speranza di rivederla presto. Saluta il calcio a 37 anni Gastaldello, ora nel Brescia, ma con 231 presenze in blucerchiato. Festeggia a metà le 200 maglie doriane Quagliarella, che fallisce un rigore che gli sarebbe valsa la 85ma rete nella Samp, come Vialli.La cronaca. Al 26’ un tocco di mano di Gastaldello viene sanzionato col rigore dopo visione delle immagini da parte dell’arbitro Fabbri; sul dischetto va Quagliarella che però calcia addirittura fuori (27’). Al 35’ il Brescia colpisce il palo con Zmrhal. Al 41’ vantaggio blucerchiato con Léris in girata, complice una deviazione di Gastaldello.In avvio di ripresa il penalty è per il Brescia: il portiere Falcone (ammonito) atterra Ayé, dal dischetto Torregrossa spiazza l’estremo difensore doriano e pareggia (49’). Chance di un nuovo vantaggio per la Samp, ma Andrenacci si oppone di istinto a Colley (56’). Al 77’ Zmrhal coglie il secondo legno della sua partita, con una schiacciata di testa con Falcone immobile. Nel recupero, Samp in dieci: al 91’ espulso Askildsen per doppia ammonizione: due cartellini gialli in 20’ di presenza (era entrato al 72’ per Bertolacci). Resta ancora il tempo per un’ulteriore amarezza per Quagliarella: gol annullato per fuorigioco