serie A, 33ma giornata Punti salvezza per il Cagliari, Champions lontana per la Roma: i rossoblù vincono 3-2 Partita emozionante alla 'Sardegna Arena'. Squadra di Semplici avanti subito con Lykogiannis, pari giallorosso di Carles Perez, poi nella ripresa sardi in gol con Marin e Pavoletti, non basta il gol romanista di Fazio. Benevento agganciato a quota 31. Sogni Champions infranti per gli uomini di Fonseca

Condividi

Cagliari non più solo al terz’ultimo posto, Benevento agganciato a quota 31 (anche il Torino, ma i granata devono giocare ancora due partite). La vittoria 3-2 sulla Roma accende le speranze salvezza della squadra di Semplici; affossate invece le chance di un posto in Champions League per i giallorossi, inchiodati a 55 punti, mentre le altre concorrenti continuano a correre: l'Atalanta, quarta, è 10 punti sopra e deve ancora scendere in campo. Alla ‘Sardegna Arena’ questo il responso della partita delle ore 18 domenicali della 33ma giornata di campionato.Semplici con il 3-4-1-2, dove João Pedro agisce alle spalle di Pavoletti e Simeone. Nel 3-4-2-1, Diawara e Villar in mediana, Borja Mayoral è la punta supportata da Carles Perez e Pellegrini.Subito rossoblù avanti: Nandez sfonda a destra, sul suo pallone João Pedro ci mette il tacco e Lykogiannis segna: sono passati 4’. Pari giallorosso al 27’: Pellegrini imbuca per Carles Perez che prima coglie il palo e poi ribadisce in rete. Al 33’ Pau Lopez respinge una conclusione di João Pedro. Sull’altro fronte, Vicario alza sopra la traversa un colpo di testa di Fazio pescato da una punizione di Perez.Ripresa. Al 50’ penetrazione di Pavoletti fermato da Smalling, Pau Lopez respinge su Simeone. Un minuto dopo è Vicario a chiudere la strada a Borja Mayoral. Al 57’ errore in disimpegno di Mancini, Simeone serve subito Marin che dal limite fulmina Pau Lopez all’angolino. Fonseca prova a cambiare le carte in tavola al 59’: Cristante per Smalling, Karsdorp per Santon e Mkhitaryan per Pellegrini. Ma la scossa non arriva, anzi il Cagliari cala il tris con un colpo di testa di João Pedro su corner da destra di Marin: sedicesimo centro per il brasiliano (64’). La Roma reagisce e Fazio gira in rete di testa un calcio d’angolo di Perez al 69’. Al 77’ Veretout (dal 75’ per Daiwara) pennella dalla bandierina ma l’incornata di Mancini viene respinta da Vicario. Il forcing finale della Roma non serve a cambiare il risultato,