Anticipo della 28ma giornata Il Cagliari torna in alto, Torino in crisi battuto 4-2 Avanti di tre gol, i rossoblù di Zenga subiscono due reti, per poi ristabilire le distanze con il loro cannoniere João Pedro. Profumo d'Europa per i sardi, mentre i granata hanno solo 6 punti in più della terz'ultima

Seconda vittoria di fila per il Cagliari dopo quella di Ferrara sulla Spal: sorride la classifica della squadra di Zenga, che sale a 38 punti. Torino battuto 4-2 alla ‘Sardegna Arena’ nel secondo anticipo del sabato di questa 28.ma giornata di campionato. I granata di Longo restano inchiodati a quota 31, solo 6 punti in più del Lecce terz’ultimo.Si parte a ritmi bassi, pesa la temperatura elevata. Pochi sussulti fino al 12’ quando scocca un lampo rossoblù: Izzo rinvia di testa un corner del Cagliari, con un gran destro al volo Nandez fulmina Sirigu. Raddoppio cagliaritano al 17’ con tanto di conferma del Var: parte sulla sinistra Lykogiannis, palla in mezzo per Simeone che tutto solo batte ancora il portiere granata: non c’è fuorigioco nell’azione dei sardi. La reazione del Toro tarda a manifestarsi. Proteste della squadra di Longo al 37’ per un presunto fallo su Belotti che comunque riesce a calciare cadendo, para Cragno. Ancora Var protagonista al 42’, quando un cross di Nandez incoccia il braccio di Nkoulou, inducendo Mariani ad assegnare il rigore al Cagliari: la visione delle immagini fa cambiare idea all’arbitro. Dopo 6’ di recupero, tutti negli spogliatoi per l’intervallo.La ripresa comincia in modo shock per il Torino, che incassa il terzo gol al 46’ a opera di Nainggolan, che lascia partire un sinistro micidiale alle spalle di Sirigu. I granata provano a scuotersi. Al 57’ ci provano in sequenza Berenguer ed Edera, ma trovano rispettivamente la schiena di Carboni e la parata di Sirigu. al 60’ arriva il gol del Toro, con un’iniziativa del neoentrato Ansaldi che ispira la sponda di Ola Aina per il tocco sottomisura di Bremer. La formazione di Longo rientra in partita al 65’ quando Belotti calcia al volo dal centro dell’area un corner di Verdi per il suo 11° successo personale. Ma al 68’ Nkoulou commette fallo su Pellegrini nei 16 metri granata, Mariani non ha dubbi nell’assegnare il rigore e João Pedro firma la propria 17ma rete in campionato per il 4-2 del Cagliari (69’). Il Toro ha più benzina del Cagliari nel finale, ma il risultato non cambia, nonostante 6’ di recupero.