Serie A, posticipo della decima giornata Pareggio tutto nel finale tra Fiorentina e Genoa, al 'Franchi' è 1-1 nel Monday Night Partita dalle grandi emozioni tra due squadre alla disperata ricerca di punti. Decidono i subentrati. Pjaca porta in vantaggio il Grifone all'89'. Pareggio di Milenkovic all'8' di recupero. Primo punto in tre partite per Prandelli sulla panchina viola. Maran raccoglie un punto dopo tre ko consevutivi, ma la classifica piange

Pareggio tutto nel finale tra Fiorentina e Genoa nel posticipo della decima giornata di campionato. Al 'Franchi' è 1-1 tra due squadre in crisi. Primo punto per Prandelli sulla panchina viola in tre partite, e ritorno al gol per la squadra dopo quattro gare all’asciutto. La classifica dice 9 punti e quart'ultimo posto. Il Grifone aggancia il Torino a quota 6 e non è più penultimo da solo; punto prezioso dopo tre sconfitte di fila.Prandelli schiera un 4-4-3 con Callejon, Vlahovic e Ribéry nel tridente offensivo. Molte assenze: Perin (in porta Marchetti), Criscito, Zappacosta, Biraghi, Behrami, Cassata e Melegoni; nel 4-4-2 di Maran in attacco Shomurodov e Scamacca.Viola subito insidiosi con una punizione di Pulgar smanacciata da Marchetti (2’). Ancora dal piede del cileno al 12’ un pericolo per la difesa rossoblù che però spazza. Al 17’ si vede il Genoa con una bella azione manovrata, Scamacca prova l’assist di tacco ma Sturaro conclude debolmente, nessun problema per Drągowski. Alla mezz’ora conclusione alta di Ribéry. Al 32’ Shomurodov arriva in ritardo su bel cross di Goldaniga. Al 37’ Zapata non ce la fa, Maran inserisce Ghiglione. Al 39’ cambio obbligato anche per Prandelli: Castrovilli alza bandiera bianca, entra Bonaventura. Prima dell’intervallo, Scamacca non trova bene l’impatto del pallone su suggerimento di Sturaro.Ripresa. Al 52’ Bonaventura fallisce una chance. Al 55’ sempre l’ex Milan non trova il tempo, e neppure Ribéry riesce a concretizzare l’azione. Al 65’ infortunio di Marchetti, lo rileva Paleari tra i pali del Genoa; Maran manda in campo anche Pjaca per Shomurodov. Al 68’ clamorosa occasione sciupata dalla Fiorentina, con Bonaventura e Vlahovic che si ostacolano nel momento decisivo. Al 69’ il giovane serbo fa tutto da solo, nel senso che manda fuori da buona posizione. Al 70’ i viola sembrano farcela, ma il gol di Bonaventura viene annullato per un precedente fallo di Jack su Bani. Al 78’ Prandelli gioca le carte Cutrone, Borja Valero ed Eysseric al posto di Vlahovi, Ribéry e Callejon. Risponde Maran all’80’ con Behrami per Radovanovic e Destro per Scamacca. All’86’ Pulgar ci prova con un tiro all’angolino, ma Paleari ci arriva. Svolta all’89’: Borja Valero perde un pallone su Destro che dà l’imbucata a Pjaca per la conclusione vincente: rete confezionata da due subentrati. Al 94’ Destro spreca in contropiede, facendosi chiudere da Drągowski. E al 98’ arriva il pareggio viola con Milenkovic, pronto a ribadire in rete una respinta di Paleari su tentativo di Eysseric (anche in questo caso, protagonisti due sostituti). La panchina viola impazzisce di gioia e Doveri fischia la fine delle ostilità.