Posticipo della sesta giornata di serie A Benevento battuto 3-1, Verona tra le grandi Doppietta di Barak e rete di Lazovic: Hellas a 11 punti con Inter, Napoli e Roma. Quarta sconfitta per i giallorossi di Pippo Inzaghi, che però non piangono: i punti in classifica sono 6

C’è anche il Verona nei quartieri alti del campionato. Allo Stadio ‘Bentegodi’, la squadra di Juric batte 3-1 il Benevento nel Monday Night della sesta giornata di campionato, dimostrando che il pareggio in casa della Juventus non era un caso. Con i 3 punti del posticipo, l’Hellas si tiene al passo di Napoli, Inter e Roma. Per i sanniti di Pippo Inzaghi quarta sconfitta, ma la classifica non piange troppo, in virtù delle due vittorie su Sampdoria e Bologna: i punti sono 6.Vantaggio Hellas al 17’ con Zaccagni che sfonda a sinistra, sul suo traversone interviene Barak che la incrocia col mancino e batte Montipò. Ottima reazione dei sanniti. Al 27’ i giallorossi hanno l’occasione di pareggiare, ma Silvestri è bravo a opporsi al pallonetto di Insigne. Al 32’ il portiere scaligero deve superarsi per deviare un tiro maligno di Caprari. Un minuto dopo Dabo di testa manca di pochissimo il pari per il Benevento. Sull’altro fronte, Montipò vola per respingere una conclusione a girare di Zaccagni. Al 38’ doppia chance per Insigne, imbeccato da Lapadula, alla prima si oppone Silvestri, la seconda viene messa fuori di testa dall’attaccante di Inzaghi. Prima dell’intervallo, pallone del pareggio sulla testa di Ionita, fuori di pochissimo (42’).Ripresa. Al 56’ pareggio del Benevento, con il neonazionale peruviano Lapadula, messo davanti a Silvestri da Caprari. A ruota il Verona prima sfiora il gol con Kalinic poi lo realizza ancora con Barak, che segna con un gran sinistro all’incrocio (63’). Al 67’ Kalinic di testa colpisce la traversa su cross di Tameze. Al 72’ Benevento in dieci per il rosso diretto per proteste a Caprari. I padroni di casa approfittano della superiorità numerica e calano il tris al 77’ con un colpo di testa di Lazovic imbeccato da Dimarco. La partita ha più poco da dire, con l’Hellas che controlla il gioco. Ultimo sussulto del Benevento nel recupero, ma Glik non inquadra la porta.